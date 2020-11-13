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【瑞聲科技2018】瑞聲上季按年少賺38% 光學業務收入大升五成

股樓投資 23:46 2020/11/13

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成功保住藍籌地位的瑞聲科技(02018)公布上季業績。集團截至9月第三季純利4.3億元(人民幣．下同），按年跌38.1％。期內，集團收入45.2億元，按年跌9.8％；毛利10.67億元，按年跌28.1％；毛利率23.6％，按年跌６個百分點。瑞聲全日收報44.9元上升1.9%。

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聲學業務方面，集團第三季度銷售額為21.6億元，按年跌5.3％，按季升13.2％；毛利率按年跌6.7個百分點至26.6％；首9個月收入為54.9億元，按年下降7.4％，毛利率為26.4％。集團計劃推出標準化的小腔體揚聲器模組，正積極向客戶推廣，目前客戶反饋積極，有望在明年逐步推出。光學業務方面，集團第三季銷售額按年升51.6％至4.7億元；毛利率按季升10.8個百分點至24.6％；首9個月收入11億元，按年增加50.6％，毛利率為17.6％。

瑞聲首席財務官郭丹表示，單計9月份光學業務的毛利率達到27.8％，第四季度集團將繼續更充分利用現有產能基礎，毛利率目標可再提升至30％。她續指，明年該業務的毛利率目標是達到40％以上。

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撰文 : 李尚毅

瑞聲科技（02018） 經濟

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