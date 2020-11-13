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【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡實施首日　國泰機票搶高至逾2萬元

Hot Talk 23:22 2020/11/13

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旅遊氣泡將於11月22日實施。

旅遊氣泡將於11月22日起生效，機票價格已先行搶高。香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」細節公布不久，國泰航空 （00293） 來港新加坡的機票立刻水漲船高。由於航空旅遊氣泡專屬航班會由國泰航空及新加坡航空營運，據Google搜尋顯示，11月22日出發的國泰來往新加坡的機票，已颷升至逾2萬元，足見「旅遊氣泡」的威力。

香港新加坡「旅遊氣泡」注意事項，按【下一頁】

旅遊氣泡首日，國泰航空11月22日到新加坡的機票，已颷升至逾2萬元。

根據香港與新加坡「航空旅遊氣泡」詳情，旅客可以毋須檢疫往來香港和新加坡，行程目的不受限制，而且旅遊氣泡的檢測次數將會減少1次，只有3次。

11月22日「航空旅遊氣泡」實施首日，國泰航空將營運CX 759香港至新加坡、新加坡航空營運SQ 890新加坡至香港航班。11月23日起，國泰會營運CX759、CX734來回航班，星航營運SQ890、SQ891來回航班。商經局局長邱騰華早前稱，每班專屬航班乘客上限200人。

旅遊氣泡起動，本港旅行社點安排？【下一頁】

現時國泰航空官網已搜尋不到11月22日的航班機位，市場估計與機位已全數被「認購」有關。現時本港旅行社如東瀛遊 （06882） 及縱橫遊 （08069） 等，已分別就「航空旅遊氣泡」，推出旅行團。

相關文章：【Flycation】東瀛遊推「EGL Flycation激想飛」每位最低499元　首班航班11月21日出發（附詳情）

香港股票 機票 旅行團 東瀛遊（06882） 國泰航空（00293） 新加坡航空 國泰航空 邱騰華

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