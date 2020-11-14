【新股IPO】京東健康傳快招股 半年賺3.7億 更勝阿里健康、平安好醫生

▲ 京東健康傳下周展開上市前推介。

京東健康傳已通過港交所聆訊，預計下周開始上市前推介，料快招股。外電報道，京東健康目標集資30億美元（約232億港元），目標估值200億美元（約1550億港元），有望成為螞蟻集團暫緩上市以來香港最大型新股。互聯網醫療概念股在港股受追捧，阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 年內均錄不俗升幅，京東健康上市後能否複製兩者走勢？與兩間公司又有何不同？

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京東健康前身為京東集團 （09618） 獨立運營的醫療健康業務，2019年才正式成立，被視為京東數科、京東物流後，京東所孵化的第三個獨角獸（估值超過10億美元的初創公司）。不過雖然成立時間尚短，京東健康若落實以200億美元估值上市，已可比肩阿里健康及平安好醫生。

阿里健康

（00241） 平安好醫生

（01833） 京東健康 市值 2731 1185億 1550億* 年內升幅 126% 82% / *京東健康估值為市場傳聞

醫藥銷售貢獻逾9成收入

互聯網醫療成年內股市熱捧焦點，尤其新冠肺炎疫情爆發後綫上醫療、問診、購藥等服務需求急增，加上內地政策開放，驅動相關概念股股價上漲。若看業務模式，京東健康業務模式與阿里健康較為類似，主要依賴醫藥電商。

阿里健康

（00241） 平安好醫生

（01833） 京東健康 2019年收入

（人民幣） 96億 50.7億 108.4億 醫藥銷售佔比 97% 57% 94% 注：阿里健康為截至3月底財年表現

盈利能力更勝阿里健康、平安好醫生

平安好醫生因背靠平保 （02318） ，其專業醫生團隊、綫下醫療網絡更為成熟，因此平安好醫生對醫藥銷售的依賴較低，不過阿里健康與淘寶天貓協同、京東健康也依賴京東電商業務，兩間公司在綫上醫藥零售上有天然的優勢，在活躍用戶上也跑贏平安好醫生。

阿里健康 平安好醫生 京東健康 活躍用戶 1.9億 6730萬 7250萬

值得留意是，京東健康的收入規模在3家公司中最高，而京東的盈利能力也比其他兩間公司更強。阿里健康早前盈喜，預告截至9月底半年扭虧、錄得盈利不少於2億元，但京東健康上半年經調整盈利就達到3.7億元，按年增長46%，且作為京東業務部門至少自2017年以來一直實現盈利。而平安好醫生上半年依然錄得2.1億元經調整淨虧損。

雖然京東健康用戶規模不及阿里健康，但因為京東擁有自營物流，甚至可以提供跨境藥品供應鏈、藥品冷鏈等服務，料將在成本段佔據優勢。

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編輯：陳健婷