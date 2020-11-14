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【Kawaii生活百貨@iM網欄】 「唔怕生壞命、最怕改壞命」 改名真的這樣重要嗎？

名人薈萃 08:08 2020/11/14

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現在不少父母想小朋友的命運順利一點、健康一點都會找玄學師傅改名。亦有身邊的朋友長大後，相信命理把自己本來的名字改掉。當然長大之後才改名換姓，在日常生活上確實有點麻煩！為甚麼我這樣說？因為我就是改過五次中文名的人。

我的媽媽希望將來的寶寶成為傑出的人，一早想好寶寶的名字為「傑仁」，可是我是一個女的，媽媽覺得女生叫「傑仁」一定會給人笑，所以把我的名字改為「潔恩」(取其同音)。「潔恩」陪着我成長，直到出來社會工作。

當年加入K-100做外景主持，監製說我的名字不夠性格和沒有電視演員的感覺，便幫我改了個藝名「黃詩頴」，如是者到不同傳媒機構，那話事人又要我改中文名，結果改了五次「黃靜」、「黃櫟同」、「黃椼茵」。其實為什麼不能用回Kawaii 「卡娃兒」呢，哈哈......

近期最矚目改名新聞，當然要數到羅子溢（羅仲謙）和楊茜堯（楊怡），他們改名之說是為了健康，也有人說是為了斬羅仲謙的桃花。我覺得犧牲那麼大，又要把身分證、銀行資料和所有法律文件的名字都要改掉，一定有當中的原因。有藝人跟我說她改名是想快點嫁，因本身的名字不利婚姻，一直拍拖都遇上衰人，一改名字，不夠半年便立刻找到如意郎君。

很多演員改完名之後平地一聲雷的彈起，例如劉德華(劉福榮)、鍾欣潼(鍾嘉勵)、李佳芯(李嘉馨)、林峯(林匯文)等，但也有演員就算改了名字也是星運平平，究竟改名是否可以幫到一切？怎樣也好，自己覺得順利就好了，但緊記有些師傅講過改好名字，便要常叫才能「改」運。

作者_Kawaii簡介：

節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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