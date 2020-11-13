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【恒指季檢】周初推介文章 成功貼中染藍3股

股樓投資 22:46 2020/11/13

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最新恒指季檢結果公布，除了大熱門美團 (03690)外，兩大消費股安踏體育 (02020)和百威亞太(01876)，亦成功染藍。早於周二(10日)刊出的《恒指周五季檢 6大染藍熱門逐個捉》中，亦為讀者預測6隻有機會在周五成功染藍的股份。結果當中推介的美團、安踏體育和百威亞太，俱順利躋身恒指。

【恒指季檢】恒指周五季檢 6大染藍熱門逐個捉    詳情請看【下一頁

【恒指季檢】美團百威安踏將納入恒指 太古A出局   詳情請看【下一頁

選取上述股份的理據，除因市值夠高，同時也因現有個別成分股，包括今次出局的太古A(00019)市值已屆一個偏低水平，變相增加現有高市值股份的入圍機會。

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撰文 : 李尚毅

經濟

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