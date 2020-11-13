【恒指季檢】美團安踏百威入藍籌　恒指有得升？

▲ 華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，隨着恒指結構不斷改良，將變得「更具代表性、平衡性和投資回報價值」。

恒指進一步大改革，成分股將由50隻增加至52隻，為2012年以來恒指首度擴大成分股數目。根據恒指季檢結果，熱炒科技股美團 （03690） 聯同安踏 （02020） 、百威 （01876） 將齊齊晉身藍籌行列，投資界認為，愈來愈多新經濟及增長股得以加入恒指，港股估值有望受惠。

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，隨着恒指結構不斷改良，將變得「更具代表性、平衡性和投資回報價值」。他補充，該行參考彭博資料，歐美、日本和中國內地主要股票指數中金融板塊權重平均僅為15%左右，反觀恒指經是次調整後，金融板塊權重仍高達42%，料指數進一步修訂後，消費和科技板塊的權重將「繼續逐步上升」。

因應美團、安踏和百威明年加權平均市盈率高達78.3倍，恒指市盈率則只有13.5倍，龐溟形容更多增長股納入指數後，恒指及國指有望獲得市場給予更高估值。

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編輯﹕莫亦熙