  • 21°C
香港時間 : 20201113日 (五) 22:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指季檢】美團安踏百威入藍籌　恒指有得升？

股市 22:29 2020/11/13

分享：

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，隨着恒指結構不斷改良，將變得「更具代表性、平衡性和投資回報價值」。

恒指進一步大改革，成分股將由50隻增加至52隻，為2012年以來恒指首度擴大成分股數目。根據恒指季檢結果，熱炒科技股美團 （03690） 聯同安踏 （02020） 、百威 （01876） 將齊齊晉身藍籌行列，投資界認為，愈來愈多新經濟及增長股得以加入恒指，港股估值有望受惠。

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，隨着恒指結構不斷改良，將變得「更具代表性、平衡性和投資回報價值」。他補充，該行參考彭博資料，歐美、日本和中國內地主要股票指數中金融板塊權重平均僅為15%左右，反觀恒指經是次調整後，金融板塊權重仍高達42%，料指數進一步修訂後，消費和科技板塊的權重將「繼續逐步上升」。

因應美團、安踏和百威明年加權平均市盈率高達78.3倍，恒指市盈率則只有13.5倍，龐溟形容更多增長股納入指數後，恒指及國指有望獲得市場給予更高估值。

【恒指季檢】藍籌增至52隻！美團終染藍　百威安踏亦成新貴

【恒指季檢】國指9家股份換馬　網易京東中芯海底撈齊成國指新貴、金融股成「墮馬重災」

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕莫亦熙

香港股票 恒生指數 恒生中國企業指數 恒指換馬 國指換馬 新經濟 市盈率

上一篇文章

【美股開市】美上月PPI按月計升0.3%略勝預期　道指開市反彈逾200點（不斷更新）

下一篇文章

【美國制裁】中移動、中電信及聯通：正評估遭美封殺影響　特朗普簽令禁美方投資31間中企（附名單連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【美國制裁】中移動、中電信及聯通：正評估遭美封殺影響　特朗普簽令禁美方投資31間中企（附名單連結）
【美國制裁】中移動、中電信及聯通：正評估遭美封殺影響　特朗普簽令禁美方投資31間中企（附名單連結）
【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【螞蟻上市觸礁】華爾街日報︰習近平親叫停螞蟻集團上市　阿里巴巴股價照逆市升
【螞蟻上市觸礁】華爾街日報︰習近平親叫停螞蟻集團上市　阿里巴巴股價照逆市升
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）