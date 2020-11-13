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【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛

股樓投資 22:25 2020/11/13

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美國大選結果塵埃落定，近日股市表現相對動蕩，市場資金仍未見有吸引的「落腳點」，購入「磚頭」對不少人而言，仍是相對吸引的選擇。新盤排隊以貼市價登場，最近二手市場放盤業主的議價空間更大，以下介紹的君臨天下2房放盤，業主原叫價2,800萬元，現在大減500萬元至2,300萬元，劈價幅度高近18%。

位於九龍站上蓋的君臨天下，是九龍區知名豪宅。放盤單位為君臨天下3座高層E室，單位實用面積779平方呎，為2房2廳1套連1工人房設計，單位位於高層，景觀非常開揚，而且單位擁大窗，十分光猛。有意進駐上述屋苑，不妨留意一下以上單位。

放盤詳細資料如下：

放盤單位: 柯士甸道西1號君臨天下3座高層E室 (物業編號: BP03439814)
實用面積： 779平方呎
間隔： 2房2廳1套房連1工人房
叫價： 2,800萬元-->2,300萬元 (減500萬元或約18%）
賣點：
  • 極罕有高層交吉筍盤
  • 全九龍站最靚園景、全屋苑最筍最平單位
  • 中銀，渣打，恒生，匯豐銀行全部估突價 (樓價估值2,331萬元至$2,520萬元)
  • 屋苑位於九龍站上蓋，知名豪宅物業
  • 叫價由2,800萬元減至2,300萬元 (減幅17.9%或500萬元)
  • 單位廳大房大
  • 設有大窗十分光猛

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
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    +7


有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:
https://bit.ly/3nj8cuk
 

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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記者：陳詠妍

放盤 二手市場 豪宅 九龍站 君臨天下

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