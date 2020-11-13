【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛

美國大選結果塵埃落定，近日股市表現相對動蕩，市場資金仍未見有吸引的「落腳點」，購入「磚頭」對不少人而言，仍是相對吸引的選擇。新盤排隊以貼市價登場，最近二手市場放盤業主的議價空間更大，以下介紹的君臨天下2房放盤，業主原叫價2,800萬元，現在大減500萬元至2,300萬元，劈價幅度高近18%。

位於九龍站上蓋的君臨天下，是九龍區知名豪宅。放盤單位為君臨天下3座高層E室，單位實用面積779平方呎，為2房2廳1套連1工人房設計，單位位於高層，景觀非常開揚，而且單位擁大窗，十分光猛。有意進駐上述屋苑，不妨留意一下以上單位。

放盤詳細資料如下：

放盤單位: 柯士甸道西1號君臨天下3座高層E室 (物業編號: BP03439814) 實用面積： 779平方呎 間隔： 2房2廳1套房連1工人房 叫價： 2,800萬元-->2,300萬元 (減500萬元或約18%） 賣點： 極罕有高層交吉筍盤

全九龍站最靚園景、全屋苑最筍最平單位

中銀，渣打，恒生，匯豐銀行全部估突價 (樓價估值2,331萬元至$2,520萬元)

屋苑位於九龍站上蓋，知名豪宅物業

叫價由2,800萬元減至2,300萬元 (減幅17.9%或500萬元)

單位廳大房大

設有大窗十分光猛

以下為單位相片：

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有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

https://bit.ly/3nj8cuk



註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍