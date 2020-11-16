【落糖落鹽@iM網欄】新手必看 麵包的Behind the Scenes: 乾性材料篇（上）

記得新手的我剛進入烘焙的世界就好像劉姥姥進大觀園，從做麵包的材料到手法都一頭霧水。明明都是麵粉製品，但麵包種類卻可千變萬化。從軟熟的吐司，到鬆脆的pastry和酥軟的歐式麵包，不同口感取決於用料與手法。什麼湯種法，水合法，奶粉，希望透過這系列的文章能令新手理解製作過程中每個步驟的理由，從新手變成麵包老手！這一篇就先從乾性材料開始，介紹麵粉這個麵包中的靈魂。

麵粉

高筋麵粉，中筋麵粉，低筋麵粉……超市裡滿牆的麵粉令人眼花撩亂，但千萬不要以為，依稀有個「粉」字就能做麵包。曾經有朋友做完麵包著急地問我為什麼他的吐司升不起來—答案竟然是他用了做天婦羅面衣的天婦羅粉做麵包！所以，究竟高、中、低到底有何分別？

高筋麵粉

高筋麵粉英文通常是Strong Flour或者是Bread Flour。顧名思義，高筋麵粉代表筋性在三種麵粉最好，那筋性又是什麼？其實麵粉這種分類取決於蛋白質含量的高低，而高筋麵粉的含量達13.5%，是三種裡最高。麵粉中的蛋白質遇水便會膨脹，而持續揉麵便會產生麵筋，令麵團變得有彈性與延展性。當空氣被打入了麵團裡形成氣室，此時麵包就需要麵筋的結構來支撐發酵時膨脹的麵包。因此，最高蛋白質的含量的高筋麵粉便是製作麵包，或是彈性麵食最常用的麵粉。

中筋麵粉

中筋麵粉就是一般All-purpose Flour或是Plain Flour。介乎於高低之間，蛋白質含量大概8-13%，若使用中筋麵粉做麵包的話麵團會因為彈性不足而撐不住酵母發酵時所釋放的二氧化碳，最終麵包便不會鬆軟。中筋麵粉一般可做餃子皮，點心包子。

低筋麵粉

筋度最低的低筋麵粉，通常叫作Cake Flour。蛋白質含量約7-9%，因此可用來做口感鬆軟或酥脆的蛋糕和曲奇。

全麥麵粉

比起全高筋麵粉做的麵包，麥包因為較難判斷成筋程度，對新手來說相對上較難掌控。雖然全麥麵粉的蛋白質含量不低，但因為全麥麵粉是由整顆小麥磨成的粉，內含大量的胚芽與麩皮。這些胚芽和麩皮的油脂會阻隔麵筋的形成，而且全麥粉的顆粒較白麵粉大，令麵筋更難撐起。所以若非追求純麥的風味，建議全麥粉可佔總麵粉量的20-40%，可做出更軟熟的麥包。若使用100%的全麥粉的話，發酵較難，麵包也因此較難漲得高，而口感會較實。

奶粉

直到為這一篇文章做資料的時候，筆者才知道烘焙用奶粉，只是將牛奶乾燥成粉，而非加了很多添加劑（看來我還是個新手）。如果家裡剛好用完了奶粉，可直接忽略奶粉的份量，這樣做是不會影響到其他材料的用量。相反，配方中的奶粉不能以等量的牛奶代替，因為10g的奶粉混水可代替100g的牛奶。奶粉不但可增加麵包的風味，奶品中的乳糖也可幫助麵包表面上色。

系列下一篇將會繼續介紹發酵相關的乾性材料。

作者__黃落糖（童瑤）簡介： 聽說每個成功廚師的第一步都是將鹽當糖放。一個大學家姐希望填飽小學妹妹個胃的烘焙/煮飯仔/周圍食/周圍玩的故事。

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