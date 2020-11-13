【人民幣】渣打大升人民幣預測　破7改為明年中看6.3

▲ 渣打中國宏觀策略部主管劉潔由原本預計明年底人幣乍現7.35新低，現上調至6.45。

人民幣滙價雖然在6.6心理大關前遇阻，周五（11月13日）在亞洲收盤報6.6144，但外資續「鬥牛」，料升勢未完，爭相上調今明兩年預測。渣打今天正式發表報告，大幅上調在岸價兌美元未來4年預估，全部由原本全城最熊的「破7」，如今上調至突破6.65或以上；最樂觀的目標價是明年第2季，由原本預期的7.15，大幅上調至6.3。

預測未來4年 企穩6.65或以上

渣打中國宏觀策略部主管劉潔解釋，現時才調升人幣預測的主因，是靜觀美國大選結果，但目前仍陷膠着，惟料拜登勝算較高。料在岸價今年底見6.55，明年首季6.4，次季6.3。放眼較長綫，料明年底報6.45，2022年6.5，2023年6.6，以及2024年6.65。

市場憧憬拜登入主白宮，在「藍色浪潮」下有助改善對華關係，即使現階段中美未致於邁進蜜月期，但至少預計美國新主聚焦疫情及經濟，毋須再猛打中國牌，中美博奕急降溫，間接使內地有喘息期。

人民幣中長期升浪未完，中外資行近期爭相上調人幣目標價預測，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧最近把在岸價今年底的目標，由6.72調升至6.5，且料由現時至年底的低位為6.72。

星展估今年6.6 明年底上衝6.2

展望來年預測，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享更進取，料美國大選明朗化後，毋須再猛打中國牌，且憧憬中美博奕急降溫；加上明年10月富時正式把內地債納入主流國際指數，俱令人幣資產續受捧。

王良享預計，在岸價今年底見6.6；而在弱美元下，明年底更有望衝上6.2新高。

如以現滙報6.6144，已創逾兩年半新高；若再按星展及東亞（00023）貨幣及利率交易部主管陳德祥一年後的最牛預估6.2，即較現水平再呈6.3%的潛在升幅。

瑞銀財富管理料明年上半年人幣反覆高見6.4，下半年預期報6.3。

以下是財金界專家對在岸價末來最新目標價預估︰

今年底目標價︰

6.5︰花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧、滙豐、高盛及麥格理

6.55︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔及東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥

6.6︰星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享

6.7︰南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮、東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤及澳新銀行

6.77︰中信銀行（國際）首席經濟師廖群

明年底目標價︰

6.2︰星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，拜登掌舵後，料加碼谷經濟，變相令財赤惡化，累美元走弱，明年恐失守90大關，間接利好人民幣的中長綫前景

6.3︰高盛

6.45︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

6.5︰東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤

2022年底目標價︰

6.5︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2023年底目標價︰

6.6︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

2024年底目標價︰

6.65︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源