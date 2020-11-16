【千手公關@iM網欄】公關新手愛刺激 - 理想與現實

上回提到，最近參與了為期一年的師友計劃，希望為公關界培育新血略盡綿力。

過往筆者也曾參與為初中生而設的師友計劃，但礙於初中生年紀尚小，閱歷有限，大家的話題較為簡單和表面，也有一點媽媽教仔女的感覺。但這回的青友是即將投身社會的準大學畢業生，在功課最繁重的一年仍抽空參與是項計劃，應該對此計劃滿有期望吧。

筆者曾問兩位年輕人對哪個範疇的公關工作最感興趣，兩人的答案不約而同是危機處理。這令我有點哭笑不得！危機不會在來臨前先給你預告，經歷的過程有苦自己知，不是親身經歷也不知是什麼一回事。在江湖行走了不少時間的，也不一定可以經歷，這有如別人說，有些警員，到退休也可未用過其配槍！可想而知，危機處理這「興趣」，沒有又如何？

筆者初出道兩星期便有幸第一次目睹危機處理，那次是有關魚翅的環保事件，公司當時與出名以魚翅馳名的食肆合作並推出廣告，隨即觸動了環保團體的神經，提出杯葛公司及在公司大樓門外示威。外資公司在環保方面走得前，管理層很快便決定把廣告下架，改為其他推廣以平息事件。這是廿多年前的事，換了今天，只有一家環團來找你嗎？只有報章報導嗎？還會有其他界別也來抽抽水嗎？

此後，在多年公關生涯中，經歷過更多的企業事故。另一次是一宗釀成五死數十傷的意外，公關部需在最短時間內協調各個部門，應付傳媒查詢、向公眾交待最新資訊、向有關當局提交意外報告、協助死者家屬、探望傷者、跟進保險賠償，以及員工溝通等等。及後還要安排種種善後工作及重建公眾信心等。前線人員更飽受冷嘲熱諷，箇中苦況不足為外人道也。

筆者並非潑青友冷水，但理想與現實往往有落差。

危機來之前你不能預知，但絕對可以做好準備crisis preparedness. 危機來臨前發生的通常是事故丶意外, 處理得當，可化危為機，處理失當，令事件發酵則事倍功半。講到底，說易難行，誰個喜歡處理危機請舉手！

作者_也許簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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