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【屋邨網紅@iM網欄】最強的銷售員 會考只有1分

名人薈萃 09:29 2020/11/16

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自小讀書都不夠聰明，還記得中五會考的時候只有1分，完全沒想過自己會讀大學，中五畢業後就出來社會工作，曾經做過很多行業的銷售員、茶餐廳水吧，等等。但更想不到的是，在多年後的今日，我竟然可以踏足大學教室的演講台上，向大學生分享直播帶貨的實戰經驗，這全因有朋友邀請我到樹仁大學做分享嘉賓。

在香港我也算是比較早用直播這個方式去介紹產品，但比起內地的網紅，卻是慢了幾年，這段時間有很多體驗，邊行、邊跌、邊碰、邊改。當日我把自己很多經歷跟學生們分享，其中有一點令我印象最深刻，就是教授問我：「如果學生畢業後想創業應該如何起步？」我當時的回答是，無論任何人，在創業之前都必須先到實體店做銷售員，吸收最少1年的銷售經驗，了解如何將產品推銷出去，從中學習最強的銷售技巧，然後再向自己想創業的夢想進發。

何解？因為我認識很多老闆們，都是一個頂級的銷售員，假設你是一個餐廳老闆，如果沒有很好的銷售技巧，又如何把你的菜式推介給食客呢？如果你是賣電子產品的話，你也需要清楚產品的優點，再重點地將客人想要的優點介紹給消費者。其實好多人都很怕推銷產品，但我常常用一個例子作比較，如果今天你去了一間餐廳覺得很好吃，你會很自然地介紹給身邊的朋友，其實你已經在做推銷，所以推銷並不可怕，只怕沒有好的銷售技巧！

實體店的銷售員，可以學到人與人之間的溝通技巧，可以在身邊的同事身上學到強而有力的銷售技巧。無論將來創業是銷售產品，還是提供服務，那怕是室內設計，還是健身教練，都是要把自己的產品或服務推銷出去，所以當你想創業之前，請先把自己鍛鍊成最強的銷售員。

作者_鞋佬簡介：

一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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撰文 : 鞋佬

欄名 : 屋邨網紅

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