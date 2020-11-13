  • 23°C
香港時間 : 20201113日 (五) 20:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】德美利證券：亞洲客戶十月減持美股　惟這軟件股錄得淨買入

股樓投資 20:08 2020/11/13

分享：

德美利證券（TD Ameritrade）公布亞洲地區客戶十月份的投資者動向指數為4.75，較九月份的4.79下跌0.84%。該指數綜合了散戶持倉和交易活動，以分析投資者的實際買賣行為，指數下跌反映亞洲客戶在美股市場的活動沒有如以往活躍。

【美股分析】疫苗消息促資金換馬　納指、標指齊跌　緣何道指獨升？

德美利證券香港行政總裁梁偉基指，投資者動向指數略有下降，或與投資者避免在大選前增加股市風險的心理作用有關，尤其十月份美股於首兩周創下歷史高位後，三大指數旋即下跌。德美利證券指，亞洲客戶於十月份淨買入軟件股Palantir Tech（PLTR），另外亦與整體客戶一樣，買入蘋果（AAPL）、AT&T、以及Tesla，賣出股份方面，兩地客戶皆賣出生科股Moderna、晶片股Micron，以及Alteryx。

錄得淨買入的Palantir Tech在今年九月底才掛牌上市，公司主要業務為大數據分析，其主要客戶為政府及金融機構，公司曾協助美國軍方成功定位及擊殺阿爾蓋達組織首領拉登（bin Lādin）。雖然公司至今仍然錄得虧損，但華爾街大行預期今年全年將會扭虧為盈，並預期明年盈利增長83%。

撰文 : 林展鋒

指數 減持 亞洲 Tesla 買入 晶片 美股 軟件

上一篇文章

許樹昌憂一旦源頭不明個案比例上升　或令第四波疫情出現

下一篇文章

【恒指季檢】美團百威安踏將納入恒指 太古A出局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】移民趕賣樓　20日劈價70萬　低市價賣樓值得嗎？
【買樓理財】移民趕賣樓　20日劈價70萬　低市價賣樓值得嗎？
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個