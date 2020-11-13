【美股焦點】德美利證券：亞洲客戶十月減持美股　惟這軟件股錄得淨買入

德美利證券（TD Ameritrade）公布亞洲地區客戶十月份的投資者動向指數為4.75，較九月份的4.79下跌0.84%。該指數綜合了散戶持倉和交易活動，以分析投資者的實際買賣行為，指數下跌反映亞洲客戶在美股市場的活動沒有如以往活躍。

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德美利證券香港行政總裁梁偉基指，投資者動向指數略有下降，或與投資者避免在大選前增加股市風險的心理作用有關，尤其十月份美股於首兩周創下歷史高位後，三大指數旋即下跌。德美利證券指，亞洲客戶於十月份淨買入軟件股Palantir Tech（PLTR），另外亦與整體客戶一樣，買入蘋果（AAPL）、AT&T、以及Tesla，賣出股份方面，兩地客戶皆賣出生科股Moderna、晶片股Micron，以及Alteryx。

錄得淨買入的Palantir Tech在今年九月底才掛牌上市，公司主要業務為大數據分析，其主要客戶為政府及金融機構，公司曾協助美國軍方成功定位及擊殺阿爾蓋達組織首領拉登（bin Lādin）。雖然公司至今仍然錄得虧損，但華爾街大行預期今年全年將會扭虧為盈，並預期明年盈利增長83%。