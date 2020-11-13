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新西蘭發現海豹化石 推翻海豹源自北半球認知

環球政經 19:53 2020/11/13

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一個市民2018年於新西蘭海灘發現動物化石，經研究團隊調查，該化石是來自於古老品種的海豹，打破過往科學家認為海豹源自北半球的想法。

比環球貿易廣場更高 大堡礁120年來發現新「珊瑚塔」 下一頁

該塊海豹化石長約2.5米，重超過200公斤，相信是300年前一個海豹品種。根據《魔戒》小說，研究團隊將該隻古老品種海豹取名Eomonachus belegaerensis。

Google應原住民要求 刪除地圖上澳洲烏魯魯巨岩照片下一頁

研究團隊表示，有關發現可謂近70年來海豹進化史上最大的發現。過往科學家相信，海豹源於北半球。由於鄰近赤道的海水過暖，海豹在整個進化史上，只是越過赤道一至兩次。但這次發現，令科學家思考海豹越過赤道可能多達八次，並在南半球進化，可能是我們認至的豹斑海豹及南極海豹的祖先，徹底改變人類對海豹進化過程的認知。

團隊又指，相比起北半球，科學家過去並無仔細研究南半球的海豹進化史。他期待往後日子，會否在新西蘭及鄰近的澳洲，發現其他古老品種海豹的化石。

 

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撰文 : 林展鋒

澳洲 新西蘭

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