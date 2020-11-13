  • 23°C
香港時間 : 20201113日 (五) 20:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

接多宗《鬼滅之刃》劇場版偷拍投訴 台灣代理商向偷拍者提告

環球政經 19:02 2020/11/13

分享：

日本動畫《鬼滅之刃》風靡港日台三地。台灣搶先香港上映劇場版，但代理商接到多宗偷拍投訴，決定向偷拍者提出控告。

日本周刊「最強英雄角色」排名 《鬼滅之刃》有無份?下一頁

台灣戲院早於十月尾上映《鬼滅之刃》劇場版，勢頭可謂一時無兩。上映10天即突破2.5億新台幣票房紀錄，超過《你的名字》成為台灣最賣座日本動畫電影。

【Netflix好劇推薦】興趣都可以當飯食　孤兒踏上國際象棋手的生涯下一頁

但同時代理商木棉花接到多個觀眾舉報，有人在戲院內偷拍電影，其社交網站更因為太多人私訊投訴，而被官方限制使用私訊功能。初時木棉花發表聲明重申版權所有，鼓勵觀眾舉報不法份子，又呼籲觀眾以影戲飛或電影海報取代拍攝螢幕打卡。

日前木棉花於社交網站發布聲明，表示持續接獲包括戲院偷拍，冒認他人發布圖片與片段等違法消息，木棉花已經完成截圖及錄影等搜證工作，決定向違例者提出控告。木棉花又重申，無論是預告片還是電影至片尾製作團隊名單，皆屬不可拍攝的內容，不論是個人收藏或好友分享均屬違法。

網民普遍支持木棉花的決定，認為有關控告具阻嚇作用，防止不法份子以身試法。

《鬼滅之刃》劇場版亦剛於香港上映，開畫當日全港上映逾840場，即創下280萬港元票房佳績，打破荷李活《TENET天能》及賣座韓片《屍殺半島》等的開畫成績。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

電影 台灣 香港 日本 電影院

上一篇文章

【螞蟻IPO煞停】馬雲「禍從口出」累螞蟻上市失敗 原來是習總親自叫停！？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】移民趕賣樓　20日劈價70萬　低市價賣樓值得嗎？
【買樓理財】移民趕賣樓　20日劈價70萬　低市價賣樓值得嗎？
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個