接多宗《鬼滅之刃》劇場版偷拍投訴 台灣代理商向偷拍者提告

日本動畫《鬼滅之刃》風靡港日台三地。台灣搶先香港上映劇場版，但代理商接到多宗偷拍投訴，決定向偷拍者提出控告。

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台灣戲院早於十月尾上映《鬼滅之刃》劇場版，勢頭可謂一時無兩。上映10天即突破2.5億新台幣票房紀錄，超過《你的名字》成為台灣最賣座日本動畫電影。

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但同時代理商木棉花接到多個觀眾舉報，有人在戲院內偷拍電影，其社交網站更因為太多人私訊投訴，而被官方限制使用私訊功能。初時木棉花發表聲明重申版權所有，鼓勵觀眾舉報不法份子，又呼籲觀眾以影戲飛或電影海報取代拍攝螢幕打卡。

日前木棉花於社交網站發布聲明，表示持續接獲包括戲院偷拍，冒認他人發布圖片與片段等違法消息，木棉花已經完成截圖及錄影等搜證工作，決定向違例者提出控告。木棉花又重申，無論是預告片還是電影至片尾製作團隊名單，皆屬不可拍攝的內容，不論是個人收藏或好友分享均屬違法。

網民普遍支持木棉花的決定，認為有關控告具阻嚇作用，防止不法份子以身試法。

《鬼滅之刃》劇場版亦剛於香港上映，開畫當日全港上映逾840場，即創下280萬港元票房佳績，打破荷李活《TENET天能》及賣座韓片《屍殺半島》等的開畫成績。

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