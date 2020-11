【美國大選】若拜登入主白宮 中東怎麼辦？

美國大選暫時告一段落,民主黨候選人拜登宣告自己勝選,但總統特朗普未肯認輸,揚言會從法律途徑挑戰結果,可能未到最後一分鐘,都不知道誰會登上白宮總統寶座。世界各國的恭賀更似買定離手,所以向來跟特朗普親厚的中東多國,遲遲未肯恭賀,也絕不意外。如果拜登真的在明年1月成為白宮主人,屆時對中東局勢有何影響?

美國大選日開始點票之際,全球關注,連沙特阿拉伯大使跟英國官員聊天時,也要停一停,道:

不好意思,我可能有點分神,讓我先看看威斯康星州的點票結果。(You'll have to forgive me if I seem a little distracted.I'm keeping an eye on the results coming in from Wisconsin.)