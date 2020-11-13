【美國大選】若拜登入主白宮 中東怎麼辦？

▲ 如果拜登真的在明年1月成為白宮主人，屆時對中東局勢有何影響？

美國大選暫時告一段落，民主黨候選人拜登宣告自己勝選，但總統特朗普未肯認輸，揚言會從法律途徑挑戰結果，可能未到最後一分鐘，都不知道誰會登上白宮總統寶座。世界各國的恭賀更似買定離手，所以向來跟特朗普親厚的中東多國，遲遲未肯恭賀，也絕不意外。如果拜登真的在明年1月成為白宮主人，屆時對中東局勢有何影響？

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美國大選日開始點票之際，全球關注，連沙特阿拉伯大使跟英國官員聊天時，也要停一停，道：

不好意思，我可能有點分神，讓我先看看威斯康星州的點票結果。（You'll have to forgive me if I seem a little distracted.I'm keeping an eye on the results coming in from Wisconsin.）

特朗普跟中東多國關係親厚，他任內多次斡旋，促成阿聯酋、巴林等國與以色列建交，更指因此或提名競逐諾貝爾和平獎。他的女婿庫什納與沙特王儲穆罕默德·薩勒曼（Mohammed bin Salman）緊密合作，更是促成多項合作的關鍵人物。2018年沙特記者卡舒吉被殺案，沙特王儲被指是幕後黑手，特朗普身為盟友自然沒有吭聲。

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因此，英國廣播公司報道，當拜登宣告自己勝出時，中東多國遲遲未有祝賀，比起4年前特朗普宣告勝選時的反應要慢得多。特朗普若敗選，中東國家無疑痛失強援，對以下地區，或有重要變化：

也門

在拜登擔​​任副總統的八年期間，前總統奧巴馬（Barack Obama）曾削減美國對沙特戰爭的軍事和情報援助，惟始終未有停火。到他任期屆滿，當地空戰已持續近兩年，軍事上沒有進展，民不聊生，滿目瘡痍。特朗普政府上任後，曾一度扭轉局面，使沙特人在也門重獲自由。

報道指，拜登最近透露，上任後有意不再支持沙特領導的這場也門戰爭，並重新評估美國和沙特阿拉伯的關係，或令關係返回原點。

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伊朗

前總統奧巴馬曾解除對伊朗的核武制裁，促成伊朗與聯合國安理會5個常任理事國（中國、法國、俄羅斯、英國、美國），以及德國簽署「聯合全面行動計劃」（Joint Comprehensive Plan of Action，簡稱JCPOA），確保伊朗不能研發核武，換取解除經濟制裁。特朗普接任總統後批評，這是世上最糟糕的交易，並撤出伊朗核協議。

若拜登正式當選，很大機會會重新加入伊朗核協議。分析指，伊朗現時擔心，即將上任的白宮團隊或會與德黑蘭討價還價，其利益受損。

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卡塔爾

美國的烏代德空軍基地（Al-Udeid Air Base）坐落卡塔爾，是五角大樓在中東最大、最重要的戰略基地，指揮該區從敘利亞到阿富汗的空中行動。

卡塔爾因穆斯林兄弟會等運動，遭沙特阿拉伯、阿聯酋、巴林和埃抵制，而抵制在2017年特朗普到訪利雅得後才開始，外界分析四國得到特朗普的支持，才發起抵制。報道指，特朗普最初曾公開支持抵制，至後來，他才轉軚，解釋當地對美國國防部相當重要。

BBC分析，若拜登當選，將有助修補海灣國家之間的撕裂，因為這矛盾不符合美國和阿拉伯海灣國家的利益。

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責任編輯：葉芷樺

