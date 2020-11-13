【美國大選】中國官方首次公開表態　外交部：祝賀拜登、賀錦麗

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）上周六（7日）宣布勝選後，英國、德國等多國領導人已經向拜登表示祝賀，不過中國官方遲遲惟有表態。時隔一周後，本周五（13日）中國外交部正式祝賀拜登當選美國總統，是投票結束後首次。

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中國外交部發言人汪文斌今天在媒體簡報會上表示，中方「尊重美國人民的選擇」，並向拜登和副總統勝選人賀錦麗（Kamala Harris）表示祝賀，同時指「理解美國大選的結果，會按照美國的法律和程序作出確定。」

此前法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）、愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）、英國首相約翰遜（Biris Johnson）已經分別祝賀拜登，並將共同商討未來將會加強合作。

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編輯：李勝男