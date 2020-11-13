  • 22°C
香港時間 : 20201113日 (五) 21:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond 2020】通縮料無礙iBond表現　新股女王鍾絳虹擬長揸4手iBond收息

Hot Talk 20:04 2020/11/13

分享：

「新股女王」鍾絳虹抽中4手iBond，打算持貨3年收息。

政府剛公布第3季經濟數據，再次把通脹預測大幅下調0.5個百分點，但專家普遍認為，無損iBond 2020 （新上市編號︰04239） 的吸引力。耀才證券 （01428） 執行董事兼行政總裁許繹彬表示，參考過往6期的iBond表現，iBond 2020首掛約在104至106元。如以最樂觀的預估達106元計，即抽中4手iBond 2020的幸運兒，有望帳面勁賺2,400元。

財金界名人也喜獲全中，卓佳董事總經理及IPO總監鍾絳虹以真金白銀入飛，抽中4手iBond 2020；有「新股女王」之稱的鍾絳虹打算長揸iBond收息，3年穩袋2,400元利息。

iBond追揸沽攻略，詳見【下一頁】

iBond的銀行退款優惠如何？詳見【下一頁】

專家指  值得持有至3年到期

問及散戶是否值得長綫持有至3年到期，許繹彬認為，全球經濟仍備受疫情所累，息口難以高企，若政府承諾ibond息率最少有2厘，對慣於以收息為主的客戶，iBond確實值得持有。

至於針對想加注iBond的投資者，許繹彬教路，由於iBond波幅較少，料債價上市後變化不大，除非香港經濟環境驟變；倘若iBond有機低見100元附近，可考慮吸納。

iBond堪稱零風險產品，更大幅跑贏港元定期存款，皆因目前1年存息失守0.9厘，冠絕全城的「高息王」是集友的0.88厘。

錯過iBond？仲有銀色債券，詳見【下一頁】

通縮料持續  惟無礙iBond表現

政府將於下周五（11月20日）公布10月份CPI，預期仍陷通縮，但專家預期，不會影響iBond短期走勢。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤表示，本港最新公布第3季GDP跌3.5%，就算經濟數據按季有改善，最壞情況成過去；但新冠肺炎重創下，相信第4季續跌2%，全年仍陷萎縮，再呈負數5.8%，明年有望負轉正，至上升3%。通脹方面，雖料10月份仍陷通縮，或呈連續4個月負數，惟相信全年通脹仍錄得0.1%升幅，明年再升1.3%。

東亞 （00023） 首席經濟師鄧世安預計，第4季本港經濟收縮2.7%，全年萎縮6%，明年才恢復正數，回升4%。對於通脹預測，料今年全年仍錄得0.8%漲幅。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】    

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : iBond 2020

最新專欄文章 更多

【iBond 2020】券商料iBond首掛可升5%　獲中4手幸運兒有望速賺2000元
2020/11/12
【iBond 2020】券商料iBond首掛可升5%　獲中4手幸運兒有望速賺2000元
【iBond 2020】iBond孖展息近8厘 投資者記緊周五找清餘款免罰息
2020/11/11
【iBond 2020】iBond孖展息近8厘 投資者記緊周五找清餘款免罰息
【iBond 2020】6券商錄逾22億元iBond認購額 全城反應勝4年前
2020/11/05
【iBond 2020】6券商錄逾22億元iBond認購額 全城反應勝4年前
【iBond 2020】專家料iBond最高回報或達2.4厘 4大主因丁財兩旺
2020/11/05
【iBond 2020】專家料iBond最高回報或達2.4厘 4大主因丁財兩旺
【iBond 2020】iBond今午截止認購　螞蟻IPO退款勢加熱銷情
2020/11/05
【iBond 2020】iBond今午截止認購　螞蟻IPO退款勢加熱銷情
債券 iBond GDP CPI 新冠肺炎疫情 港元定期存款

上一篇文章

【香港經濟】本港第三季GDP跌3.5%　經濟師：失業率未見頂年尾升至6.7%

下一篇文章

【ET講股通】梁耀康︰好淡爭持補裂口　同場加映答股環節（立即觀看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【恒指夜期+ADR】特朗普政府禁美國對部分中資企業投資　中移動ADR即跌2.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】特朗普政府禁美國對部分中資企業投資　中移動ADR即跌2.5%（不斷更新）
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】華爾街日報︰習近平親叫停螞蟻集團上市　阿里巴巴股價照逆市升
【螞蟻上市觸礁】華爾街日報︰習近平親叫停螞蟻集團上市　阿里巴巴股價照逆市升
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）