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【 iBond 2020】通縮料無礙iBond表現　新股女王鍾絳虹擬長揸4手iBond收息

Hot Talk 20:04 2020/11/13

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「新股女王」鍾絳虹抽中4手iBond，打算持貨3年收息。

政府剛公布第3季經濟數據，再次把通脹預測大幅下調0.5個百分點，但專家普遍認為，無損iBond 2020 （新上市編號︰04239） 的吸引力。耀才證券 （01428） 執行董事兼行政總裁許繹彬表示，參考過往6期的iBond表現，iBond 2020首掛約在104至106元。如以最樂觀的預估達106元計，即抽中4手iBond 2020的幸運兒，有望帳面勁賺2,400元。

財金界名人也喜獲全中，卓佳董事總經理及IPO總監鍾絳虹以真金白銀入飛，抽中4手iBond 2020；有「新股女王」之稱的鍾絳虹打算長揸iBond收息，3年穩袋2,400元利息。

iBond追揸沽攻略，詳見【下一頁】

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專家指  值得持有至3年到期

問及散戶是否值得長綫持有至3年到期，許繹彬認為，全球經濟仍備受疫情所累，息口難以高企，若政府承諾ibond息率最少有2厘，對慣於以收息為主的客戶，iBond確實值得持有。

至於針對想加注iBond的投資者，許繹彬教路，由於iBond波幅較少，料債價上市後變化不大，除非香港經濟環境驟變；倘若iBond有機低見100元附近，可考慮吸納。

iBond堪稱零風險產品，更大幅跑贏港元定期存款，皆因目前1年存息失守0.9厘，冠絕全城的「高息王」是集友的0.88厘。

錯過iBond？仲有銀色債券，詳見【下一頁】

通縮料持續  惟無礙iBond表現

政府將於下周五（11月20日）公布10月份CPI，預期仍陷通縮，但專家預期，不會影響iBond短期走勢。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤表示，本港最新公布第3季GDP跌3.5%，就算經濟數據按季有改善，最壞情況成過去；但新冠肺炎重創下，相信第4季續跌2%，全年仍陷萎縮，再呈負數5.8%，明年有望負轉正，至上升3%。通脹方面，雖料10月份仍陷通縮，或呈連續4個月負數，惟相信全年通脹仍錄得0.1%升幅，明年再升1.3%。

東亞 （00023） 首席經濟師鄧世安預計，第4季本港經濟收縮2.7%，全年萎縮6%，明年才恢復正數，回升4%。對於通脹預測，料今年全年仍錄得0.8%漲幅。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】    

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : iBond 2020

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