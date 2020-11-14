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【新股IPO】藍月亮佔據內地洗衣液市場半壁江山　高瓴資本功不可抹

股市 10:00 2020/11/14

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內地洗衣液龍頭藍月亮即將登陸港股。

牢牢佔據內地洗衣液一哥地位的藍月亮闖關成功，下周即將啟動路演，初步計劃集資78億元。上市前夕，藍月亮就截至6月底止期間的保留盈利，向高瓴資本宣派有條件特別中期息23億元。藍月亮上市，令藍月亮與主要推手高瓴資本的關係逐漸浮出水面，他們相伴了長達十年之久。高瓴資本創辦人張磊曾說，「我看好藍月亮10年！」藍月亮究竟有何獨特之處？

在中國超市的日用品貨架上，聯合利華、寶潔、花王等外資品牌的牙膏、洗髮水、沐浴露等總是佔據主要位置上，但在洗衣液貨架上，中國本土品牌的藍月亮卻陳列在最顯眼的位置，外資品牌都要靠邊站。

藍月亮上市相關詳情，詳看【下一頁】

藍月亮洗衣液把握中國洗衣液市場份額的半壁江山，據招股書初步披露，截止2019年底，以零售額計算，藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。

藍月亮業務重點圖

 

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高瓴資本的一場豪賭

張磊2005年回國創立高瓴資本時發現，當時的內地超市貨架被外資日化品牌填滿，依然很難找到洗衣液，也沒有中國本土的日化品牌。張磊發掘了這個商機，也洞察到中國市場消費大升級的趨勢，於是找到藍月亮。

藍月亮創辦人羅秋平早年畢業於武漢大學化學系，中科院廣州化學研究所進修碩士學位，在中國改革開放之初下海經商，創立「藍月亮」品牌。2003年沙士來襲，大眾更加注重個人衛生，藍月亮洗手液也因此全國暢銷。沙士之後，藍月亮面臨轉型難題。

張磊與羅秋平兩人見面，相談甚歡，決定一起合作。2008年，藍月亮洗衣液面市，藉助北京奧運會的宣傳機會，邀請跳水皇后郭晶晶作代言，逐漸成為國民日用品牌，推動中國消費者將洗衣粉、洗衣皂改用洗衣液的習慣。

藍月亮取得成功後，高瓴資本2010年正式投資藍月亮，透過HCM持股10%，成為藍月亮最大的外部股東。

趕上內地電商發展順風車

2015年，藍月亮突然從大型超市大潤發、家樂福等貨架上「消失」…原因是羅秋平要求超市給予藍月亮特殊的貨架，惟價格談不攏，合作告吹。

於是，藍月亮轉攻綫上平台，搭上電商早班順風車，當時的高瓴投資了京東 （09988） ，便牽線兩者合作，藍月亮吃到了電商大發展時代的紅利。據招股書披露，2019年綫上銷售佔比高達47%，綫上營收33.28億元。今年618、雙11等電商購物節，藍月亮躋身多個電商平台的銷量榜前3。

高毛利率、低成本

藍月亮常年穩坐市佔率榜首，收入力壓群雄，得益於維持較高水平的毛利率，能夠控制較低的成本和費用。2017年至2019年期間，毛利率逐年提升，從53.2%升至64.2%，淨利率亦從1.5%上漲至15.3%。另外，在過去3年，成本佔比達8成的原料棕櫚油及包裝材料原料低密度聚乙烯價格大幅下降，營銷費用降至33%，令藍月亮的淨利潤得到大幅提升。

藍月亮的產品也深得中國家庭主婦的歡心，根據多項化學成分分析和調研測評，即使藍月亮洗衣液的價格偏貴，但性價高，去污能力名列前茅，吸引不少消費者。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

 

相關文章：【藍月亮】萬聖節遇上「藍月亮」、錯過要等3年　港股「藍月亮」又幾時有？

 

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編輯：陳華

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