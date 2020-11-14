特朗普禁美方投資31間中企 幾多本港上市公司受累？

股市

▲ 有關行政命令禁止美國公司及個人，直接或透過基金持有相關中國公司，並列明明年一月起，不可以購買或投資包括有關中國公司的新興巿場基金，現時持有的美國投資者最遲要在明年11月撤資。