【美國制裁】華府禁投資中企增至35間　幾多本港上市公司受累？

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【內房數據】陽光100首11個月銷售按年升3% 一文看清內房11月銷售數據（不斷更新）
美國總統特朗普早前簽署行政命令，禁止美國國民或企業投資31間被指與軍方有聯繫的中國公司後，美國國防部新增4間企業列入「中國軍方企業」名單，中芯國際 （00981） 、中海油 （00883） 、中移動 （00941） 等熱門中資股也在相關名單內。最新國際指數公司富時羅素就公布，因應美國制裁，將8家中資股剔除在指數系列內，包括3家H股。
富時羅素剔除8家受美制裁中國企業 中交建中車有份，詳情可見【下一頁】
有關行政命令禁止美國公司及個人，直接或透過基金持有相關中國公司，並列明明年一月起，不可以購買或投資包括有關中國公司的新興巿場基金，現時持有的美國投資者最遲要在明年11月撤資。
中芯國際回應表示，被列入名單對營運影響不大，又認為集團只為民用和商業終端用戶和終端用戶提供服務，與中國軍方沒有任何關係，也不為任何軍事終端用戶或最終用途製造產品。
除了中芯外，中國建設科技集團（CCTC）、中國國際工程諮詢公司（CIECC）及中海油均列入該名單當中。
參考2018年美國制裁俄鋁 （00486） 經驗，美國宣布對俄鋁實施制裁後兩周，俄鋁股價暴跌7成。今次美國制裁31間中國企業，受牽連的港股有多少？各企業又會否重蹈俄鋁覆轍？
中移動、中電信及聯通：正評估遭美封殺影響【下一頁】
涉不同領域企業
35間受制裁的中國企業涉及航天、造船、建築及電信科技等領域，當中不乏中港投資者熟悉的名字，如中移動 （00941） 、聯通 （00728） 、中電信 （00728） 等。中移動、聯通、中電信已發公告指，估計該行政命令將對公司股價和美國存託證券（ADR）交易價格産生影響，正密切關注該行政命令的進展。
除了內地三大電訊商，多間本港企業也面對制裁威脅。（見下表）
|制裁企業
|涉及港股
|中國航空工業集團
|中航科工 （02357） 、中國航空工業國際 （00232） 、耐世特 （01316） 、幸福控股 （00260）
|中國航天科技集團
|中國航天萬源 （01185） 、亞太衛星 （01045） 、航天控股 （00031）
|中國兵器裝備集團
|安捷利實業 （01639）
|中國船舶重工集團
|中船防務 （00317）
|浪潮集團
|浪潮國際 （00596）
|中國鐵建
|中國鐵建 （01186）
|中國中車
|中車 （01776） 、中車時代 （03898）
|熊貓電子
|熊貓電子 （00553）
|中廣核集團
|中廣核 （01816） 、中廣核新能源 （01811）
|中電信
|中國電信 （00728） 、中通服 （00552）
|中交建
|中交建 （01800）
|中國聯通
|中國聯通 （00762）
|中化集團
|中國金茂 （00817） 、中化化肥 （00297） 、遠東宏信 （03360）
|中國建築集團
|中國建築 （03311） 、中國建築興業 （00830）
|中國長江三峽集團
|金風科技 （02208）
|中國核建
|中核國際 （02302）
|中芯國際
|中芯國際 （00981）
|中國海油集團
|中海油 （00883）
以上股份短期料受壓，然而沽壓輕重將視乎股東背景，外資股東持股愈多，股份面對的沽壓相信愈沉重。據彭博數據統計，撇除中移動內地母企中移動通訊集團，中移動5大持股機構包括貝萊德、領航、象限基金顧問（Dimensional Fund Advisors）、道富銀行、富達，全屬美資金融機構，單計5大股東合計持股6.44億股中移動股份。
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編輯：吳敏芳