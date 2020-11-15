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【美國制裁】特朗普禁美方投資31間中企　幾多本港上市公司受累？

股市 17:30 2020/11/15

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有關行政命令禁止美國公司及個人，直接或透過基金持有相關中國公司，並列明明年一月起，不可以購買或投資包括有關中國公司的新興巿場基金，現時持有的美國投資者最遲要在明年11月撤資。 

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國國民或企業投資31間被指與軍方有聯繫的中國公司。有關行政命令禁止美國公司及個人，直接或透過基金持有相關中國公司，並列明明年一月起，不可以購買或投資包括有關中國公司的新興巿場基金，現時持有的美國投資者最遲要在明年11月撤資。 

參考2018年美國制裁俄鋁 （00486） 經驗，美國宣布對俄鋁實施制裁後兩周，俄鋁股價暴跌7成。今次美國制裁31間中國企業，受牽連的港股有多少？各企業又會否重蹈俄鋁覆轍？

中移動、中電信及聯通：正評估遭美封殺影響【下一頁】

涉不同領域企業

31間受制裁的中國企業涉及航天、造船、建築及電信科技等領域，當中不乏中港投資者熟悉的名字，如中移動 （00941） 、聯通 （00728） 、中電信 （00728） 等。中移動、聯通、中電信已發公告指，估計該行政命令將對公司股價和美國存託證券（ADR）交易價格産生影響，正密切關注該行政命令的進展。

除了內地三大電訊商，多間本港企業也面對制裁威脅。（見下表）

制裁企業 涉及港股
中國航空工業集團 中航科工 （02357） 、中國航空工業國際 （00232） 、耐世特 （01316） 、幸福控股 （00260）
中國航天科技集團 中國航天萬源 （01185） 、亞太衛星 （01045） 、航天控股 （00031）
中國兵器裝備集團 安捷利實業 （01639）
中國船舶重工集團  中船防務 （00317）
浪潮集團 浪潮國際 （00596）
中國鐵建 中國鐵建 （01186）
中國中車 中車 （01776） 、中車時代 （03898）
熊貓電子 熊貓電子 （00553）
中廣核集團 中廣核 （01816） 、中廣核新能源 （01811）
中電信 中國電信 （00728） 、中通服 （00552）
中交建 中交建 （01800）
中國聯通 中國聯通 （00728）
中化集團 中國金茂 （00817） 、中化化肥 （00297） 、遠東宏信 （03360）
中國建築集團 中國建築 （03311） 、中國建築興業 （00830）
中國長江三峽集團 金風科技 （02208）
中國核建 中核國際 （02302）

以上股份短期料受壓，然而沽壓輕重將視乎股東背景，外資股東持股愈多，股份面對的沽壓相信愈沉重。據彭博數據統計，撇除中移動內地母企中移動通訊集團，中移動5大持股機構包括貝萊德、領航、象限基金顧問（Dimensional Fund Advisors）、道富銀行、富達，全屬美資金融機構，單計5大股東合計持股6.44億股中移動股份。中移動周五股價率先跌半成。

相關文章：英國批中國再違中英聯合聲明　傳考慮向中國實施制裁

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編輯：吳敏芳

香港股票 特朗普 中國電信（00728） 遠東宏信（03360） 中國建築（03311） 中航科工（02357） 中核國際（02302） 金風科技（02208） 中廣核新能源（01811） 亞太衛星（01045）
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