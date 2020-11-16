【創業兵團】初創設計「拍烏蠅」、變色茶包遊戲　訓練認知障礙症長者

▲ 現職室內設計師的90後鄭觀平（Ryan）早年已有針對本地初期認知障礙症患者，設計訓練遊戲產品成畢業作品，之後更將其變成創業大計、開立設計品牌Yusha Design。（張寶燕攝）

認知訓練是目前應對「認知障礙症」（又名腦退化症）的療法之一，若及早發現病情及作出適當的職業治療，有助延緩病情發展；惟針對本地市場開發的認知訓練產品不多，選擇有限。

90後鄭觀平（Ryan）早於就讀產品設計學士課程時注意到此社會痛點，所以在Final Year Project（FYP）中針對初期認知障礙症患者，設計相關的遊戲產品。其後更變成創業大計，經過不斷改良，推出一系列本地化、互動認知訓練遊戲，冀為長者們增添樂趣。

為了可持續開發、完善並成為一系列的互動遊戲，落地為社區內的初期認知障礙症患者帶來新體驗，他在2017年畢業後，更夥拍就讀同一課程的同學參與初創比賽，並在2018年正式創立設計公司Yusha Design，期望尋找資金、資源及人脈網絡，將理念發揚光大。

變色茶包遊戲 鍛練手腦協調

雖然最終成功從創業比賽中獲得10萬元資金小試牛刀，不過他亦坦言，在實行計劃期間遇上不少困難。今年還受到新冠肺炎疫情的影響，拖慢了發展進度之餘，尋找合作機會亦難上加難，回本進度預計至少為一至兩年。

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疫下改策略 宣傳現有小玩意

惟本港自2月疫情惡化，致令經歷3次爆發，社福機構、安老院舍等紛紛緊急暫停親友探訪。目前他們只好改變策略，集中宣傳旗下現有的懷舊小玩意。Ryan坦言：

由創立公司至今也無糧出，團隊包括他在內共8人之中，目前僅兩名成員為全職員工，其他6位成員均身兼多職。自己更一直在畢業後身兼全職室內設計師，間中接不同商業設計工作維持生計。

不過他笑言，因為團隊成員均志同道合，十分熱衷於這些可以自由創作、擁有發揮空區的社會設計工作，能獲得比打工以外更大的滿足感，還能將打工的辛勞、壓力都拋緒腦後；團隊兩年來都順利度過磨合期，能互相適應各自的工作模式。

面對疫情下的新常態，他預計在下年初共享工作室約滿後，所有員工改為在家工作模式，節省原需要月租約6,000元的成本。

多參賽尋資源 獲海外交流機會

由於社福機構的實體宣傳、開發新產品進度受阻，他們自年初起要轉變策略，一邊接觸更多的商業設計工作，以平衡發展。他另表示在疫情之前，團隊還會不時透過積極參加創業比賽尋找資源、拓展合作機會，甚至從交流中獲取設計靈感，如去年就因為參與YMCA（香港基督教青年會）的比賽，得到荷蘭阿姆斯特丹郊區的「失智村」交流的機會；以及於創行香港（Enactus HK）的社創計劃中，得到內地參賽的機會及1萬元資助等。

腦退化症料趨升 續有新構思滿足不同需要

事實上，不同研究均推算，香港的腦退化症患者人數逾10萬，且預計人數會隨着人口老化而不斷上升，至2036年全港患者人數將高達28萬。

本港在2012年前還未將其正名為「認知障礙症」，社會大眾仍普遍將其稱為「老人癡呆症」。Ryan認為，隨着本港人口老化問題日趨嚴重，加上在正名之後，逐漸令社會大眾對這種長者常見的疾病更加關注，所以該公司的發展前景盡管受疫情嚴重打擊，未來仍有生存空間及意義。

目前本地發展類似業務的企業不多，當尋找不同社區中心、組織合作時，他們在得知我們的理念後，都表示十分歡迎。

而且公司團隊中有6位成員均為設計學系出身，在商討並定製不同合作計劃時，群策群力，也是其獨特之處。

團隊現時亦正繼續構思如加入粵劇文化，設計新的認知訓練遊戲，期望未來可以推出更多滿足不同類型玩家需求的遊戲系列。而品牌以社會設計為主，未來的發展目標、任務，亦會繼續向該方向拓展。

記者：張寶燕