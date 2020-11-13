【恒指季檢】美團百威安踏將納入恒指 太古A出局

恒生指數有限公司宣布季度檢討結果，恒生指數將的成分股由以往的50隻，增至52隻。將加入百威亞太（01876）、安踏體育（02020）、美團（03690）；並將太古A（00019）剔除。以上變更將在12月7日起生效。

國企指數方面，加入了9隻股分，包括阿里健康（00241）、中海外（00688）、中芯國際（00981）、中國恆大（03333）、翰森製藥（03692）、中國飛鶴（06186）、海底撈（06862）、京東（09618）及網易（09999）；同時將剔除中國旺旺（00151）、復星國際（00656）、中國電信（00728）、中國太平（00966）、中信銀行（00998）、中國神華（01088）、民生銀行（01988）、萬科（02202）及中國財險（02328）等9隻股份。國企指數的成份股數目維持50隻不變。

公司料將在明年2月公布下一次季檢結果。



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