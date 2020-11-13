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【聖誕節】香港JW萬豪酒店推聖誕優惠　住宿連餐飲人均1,090元

商業 19:17 2020/11/13

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香港JW萬豪酒店推出聖誕住宿及餐飲優惠，每晚低至2,180元起。（香港JW萬豪酒店提供圖片）

聖誕節將至，除了商場以聖誕佈置及活動吸引市民外，酒店亦有優惠吸客。香港JW萬豪酒店推出聖誕住宿及餐飲優惠，每晚低至2,180元起。

【聖誕節】假日到尖東聖誕燈飾打卡　商戶、酒店提供折扣優惠

【聖誕節】YOHO MALL建逾萬呎都市農莊　「小丸子」擔任揭幕嘉賓

當中有4款住宿優惠，包括JW嚐味度假旅程每晚2,180元起，包自助早餐2位及酒店餐飲消費額1,000元；JW節慶住宿每房每晚2,380元起，有自助早餐及The Lounge佳節自助晚餐2位；Celebrate@JW每房每晚2,480元起，包自助早餐、下午茶套餐、專業攝影師1小時拍攝服務連30張相片、客房繽紛佈置等；JW繽紛家庭樂可入住2間相連客房，包括1間1張大床及1間2張大床，每晚2,900元起包自助早餐4位、酒店餐飲消費額、免費餐酒一瓶等。

若只想享用聖誕大餐，JW 咖啡室有聖誕日自助晚餐成人每位1,068元；The Lounge亦提供聖誕日自助晚餐成人每位998元；甚至可以外賣自取聖誕節美食，Dolce 88提供香烤火雞、蜜餞火腿伴自家製配菜，送核桃、蘋果或南瓜餡批一個。

【聖誕節】圓方設白色聖誕村莊　7米高聖誕樹及復古鐘樓吸客

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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