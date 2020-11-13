高層海景單位竟要低市價沽　首置客睇樓一次即買

樓市交投氣氛兩極，雖然新盤銷情理想，惟二手樓價仍然受壓，就算是市區高層海景單位，也要低市價沽。香港置業張仲賢說，大角咀奧柏．御峯1座高層C室，外望海景，實用面積約332平方呎，原叫價656萬元放盤，2個月後獲外區客接洽，終減價11萬元，以645萬元易手，實用呎價約19,428元，低市價約2%。

據了解，買家為首置客，心儀物業位處高層，睇樓一次，即拍板入市 。資料顯示，原業主於2017年4月，以約576萬元購入上址，現帳面賺約69萬元，物業期內升值約12%。

【買樓理財】移民趕賣樓 20日劈價70萬 低市價賣樓值得嗎？【下一頁】

除了市區私宅低市價賣，綠表居屋也錄同類成交。香港置業范文濤說，將軍澳頌明苑A座高層9室，實用面積554平方呎，原業主打算移民，故賣樓套現，起初叫價520萬元，放盤短短20天，即減價70萬元，獲外區客以綠表價450萬元承接，實用呎價8,123元，成交價低市價約3%。

據了解，買家為首置客，見單位價錢優惠，睇樓兩次，即拍板買入自住。資料顯示，原業主於1993年11月，以約67.5萬元購入上址，現帳面賺約382.5萬元，物業期內升值約5.7倍。

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