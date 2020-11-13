  • 23°C
香港時間 : 20201113日 (五) 20:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高層海景單位竟要低市價沽　首置客睇樓一次即買

股樓投資 19:45 2020/11/13

分享：

樓市交投氣氛兩極，雖然新盤銷情理想，惟二手樓價仍然受壓，就算是市區高層海景單位，也要低市價沽。香港置業張仲賢說，大角咀奧柏．御峯1座高層C室，外望海景，實用面積約332平方呎，原叫價656萬元放盤，2個月後獲外區客接洽，終減價11萬元，以645萬元易手，實用呎價約19,428元，低市價約2%。 

據了解，買家為首置客，心儀物業位處高層，睇樓一次，即拍板入市 。資料顯示，原業主於2017年4月，以約576萬元購入上址，現帳面賺約69萬元，物業期內升值約12%。

【買樓理財】移民趕賣樓　20日劈價70萬　低市價賣樓值得嗎？【下一頁

除了市區私宅低市價賣，綠表居屋也錄同類成交。香港置業范文濤說，將軍澳頌明苑A座高層9室，實用面積554平方呎，原業主打算移民，故賣樓套現，起初叫價520萬元，放盤短短20天，即減價70萬元，獲外區客以綠表價450萬元承接，實用呎價8,123元，成交價低市價約3%。  

據了解，買家為首置客，見單位價錢優惠，睇樓兩次，即拍板買入自住。資料顯示，原業主於1993年11月，以約67.5萬元購入上址，現帳面賺約382.5萬元，物業期內升值約5.7倍。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【筍盤短缺】平盤買少見少　兇宅同層反成搶手貨　無得住先驚？
2020/11/11
【筍盤短缺】平盤買少見少　兇宅同層反成搶手貨　無得住先驚？
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
2020/11/11
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【樓市現象】投資者見有平盤加快入市 783萬購觀月·樺峯1房 創今年新低
2020/11/11
【樓市現象】投資者見有平盤加快入市 783萬購觀月·樺峯1房 創今年新低
【樓市現象】業主趕移民 筍價放售新都城三房 即獲3組客搶購 換樓客平左60萬買到
2020/11/12
【樓市現象】業主趕移民 筍價放售新都城三房 即獲3組客搶購 換樓客平左60萬買到
【買樓理財】馬鞍山半新盤跑輸大市　半個月內連錄蝕讓
今日
【買樓理財】馬鞍山半新盤跑輸大市　半個月內連錄蝕讓
二手市場 奧柏•御峯

上一篇文章

【美國大選】中國官方首次公開表態　外交部：祝賀拜登、賀錦麗

下一篇文章

【螞蟻IPO煞停】馬雲「禍從口出」累螞蟻上市失敗 原來是習總親自叫停！？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】移民趕賣樓　20日劈價70萬　低市價賣樓值得嗎？
【買樓理財】移民趕賣樓　20日劈價70萬　低市價賣樓值得嗎？
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個