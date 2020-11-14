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【中小企教室】貿發局免費網上課程「數碼學堂」　培訓中小企數碼營銷知識

科技 09:00 2020/11/14

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香港貿發局近日推出免費網上課程「數碼學堂（Digital Academy）」，邀請各方面的網上推廣專家，助中小企進行數碼營銷培訓。

隨著網絡普及，加上新冠肺炎疫情爆發，不少企業都轉攻線上渠道，加速數碼轉型。香港貿發局近日推出免費網上課程「數碼學堂（Digital Academy）」，邀請各方面的網上推廣專家，助中小企進行數碼營銷培訓。

【居家工作】提升協作平台效能　思科簡化產品架構　下月推新平台WebexOne

【疫下新常態】貿發局籲港商適應數碼營銷　藉線上展覽拓環球商機

課程分為數碼營銷、電子商貿、內容致勝以及新常態自強四大系列，透過影片講解SEO、SEM、社交媒體內容營銷、產品攝影、拍片及撰稿技巧，以至網店經營策略等。其中更有去年憑《淪落人》榮獲金像奬最佳新晉導演的陳小娟，教中小企如何拍一條廣告片吸引海外買家注視。

數碼營銷系列主要讓中小企了解相關知識，以在不同線上平台制定有效的推廣計劃。內容致勝系列則說明內容在不同平台或社交媒體的重要性，利用文字、圖片及影片可充分展現品牌及產品優勢，引起目標客戶的關注。

至於新常態自強系列，則是讓中小企了解，如何透過多渠道作網上推廣，並了解各社交媒體的宣傳及公關策略，利用大數據分析推廣策略，理解品牌的優勢及改善空間，精準制定行銷策略。而電子商貿部分，中小企可了解電子商貿常犯的錯誤，避免墮進這些陷阱，並整合電子商貿十個要訣，制訂更有效的數碼營銷策略，吸引目標客戶並轉化成買家。

有興趣的中小企現時只要到「https://academy.hktdc.com/」，登入或註冊帳號，即可觀看影片。

【中小企教室】一文介紹常見3款科技分析工具　助企業提升營運效能

想了解更多中小企在逆境下可如何自救，請按下一頁

責任編輯：曾曉汶

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