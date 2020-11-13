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【恒指季檢】國指9家股份換馬　網易京東中芯海底撈齊成國指新貴、金融股成「墮馬重災」

股市 18:46 2020/11/13

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國指廣納新經濟股，金融股成「墮馬」重災。

恒指公司公布季度檢討結果，恒生中國企業指數成份股大變，國指總計有9家股份換馬。國指新貴股份包括阿里健康 （00241） 、中海外 （00688） 、中芯國際 （00981） 、中國恒大 （03333） 、翰森製藥 （03692） 、中國飛鶴 （06186） 、海底撈 （06862） 、京東 （09618） 、網易（09618）；國指成份股維持50家。是次季檢的所有變動將於12月7日起生效，意味國指換馬之舉將於12月4日收市前進行。

各國指新貴之中，以中芯國際權重最高，達1.35%，其次為京東的1.28%。

被剔除股份以金融股成重災區，股份包括中國旺旺 （00151） 、復星國際 （00656） 、中電信 （00728） 、中國太平 （00966） 、中信銀行 （00998） 、神華 （01088） 、民生銀行 （01988） 、萬科 （02202） 、中國人民財產保險 （02328）

恒生科指成分股 加入明源雲及祖龍

國指現時未有再為H股、紅籌股、民企股的股份數目設限。

恒生科技指數成份股方面，明源雲（00909）和祖龍娛樂（09990）被納入，恒騰網絡（00136）和網龍（00777）則被剔出，成份股數目維持30隻。 

相關文章：

【恒指季檢】藍籌股大改革增至52隻！美團終入選恒指　百威安踏亦齊成新貴

【恒指季檢】太古被剔出恒指成分股　半世紀恒指創會藍籌再少一員

記者：麥德銘

 

香港股票 恒生中國企業指數 海底撈（06862） 中國飛鶴（06186） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 中國旺旺（00151） 阿里健康（00241） 中信銀行（00998） 復星國際（00656）

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【藍籌業績】瑞聲上季淨利潤挫近4成　WLG鏡頭明年量產（第二版）

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