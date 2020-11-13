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【美國大選】賀錦麗丈夫辭任律師 專心做「第二先生」

環球政經 18:19 2020/11/13

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民主黨副總統候選人賀錦麗上周與拜登一同宣布於大選中獲勝，將於下年入主白宮。有美國傳媒引述消息指，賀錦麗丈夫任德龍（Douglas Emhoff）將於賀錦麗上任前辭去律師職務，專心做好「第二先生」的工作。

【拜登當選】向拜登送上祝賀 多國領導人：期待未來雙方合作下一頁

霍士新聞引述民主黨競選團隊證實，賀錦麗丈夫任德龍將於明年一月正副總統就職典禮前，離任目前於歐華律師事務所（DLA Piper）的律師工作，於日後支持拜登政府的行政工作。

【國會選舉】佐治亞州候選人得票不過半 參議院結果待明年初揭盅下一頁

報道提到任德龍早於8月拜登選擇賀錦麗為其副手的時候，已經在律師樓休假，一直專注於拜登和賀錦麗的競選宣傳工作。任德龍目前正與同事交接其工作內容，望能在往後日子全力支持妻子賀錦麗上任副總統職位。

任德龍現年56歲，出生於美國紐約市，為一名猶太裔美國人，亦是美國歷史上首位有猶太血統的總統或副總統配偶。

 

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撰文 : 林展鋒

美國民主黨 賀錦麗 美國 白宮

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