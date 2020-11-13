【美國大選】賀錦麗丈夫辭任律師 專心做「第二先生」

民主黨副總統候選人賀錦麗上周與拜登一同宣布於大選中獲勝，將於下年入主白宮。有美國傳媒引述消息指，賀錦麗丈夫任德龍（Douglas Emhoff）將於賀錦麗上任前辭去律師職務，專心做好「第二先生」的工作。

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霍士新聞引述民主黨競選團隊證實，賀錦麗丈夫任德龍將於明年一月正副總統就職典禮前，離任目前於歐華律師事務所（DLA Piper）的律師工作，於日後支持拜登政府的行政工作。

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報道提到任德龍早於8月拜登選擇賀錦麗為其副手的時候，已經在律師樓休假，一直專注於拜登和賀錦麗的競選宣傳工作。任德龍目前正與同事交接其工作內容，望能在往後日子全力支持妻子賀錦麗上任副總統職位。

任德龍現年56歲，出生於美國紐約市，為一名猶太裔美國人，亦是美國歷史上首位有猶太血統的總統或副總統配偶。

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