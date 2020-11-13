【新冠肺炎】歐洲央行行長：憂慮疫苗失效　疫情加速自動化技術發展

▲ 歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）憂慮新冠肺炎疫苗無法發揮作用。

新冠肺炎疫情變幻莫測，雖然新疫苗近日出現，或能為環球帶來轉機，但環球央行行長對此卻不見得樂觀。

根據外媒消息指，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome H. Powell）近日就表示，研發出有效的冠狀病毒疫苗的可能性正在上升，中期而言這當然是好消息。但與此同時，他亦指出，隨著病毒持續擴散，未來幾個月經濟情況或仍然不樂觀。他指出，從央行的角度來看，目前仍無法確認疫苗新聞對經濟發展，特別是短期而言的影響。他亦強調，疫苗問世的時間點、相關生產情況，配送以及藥效效力仍然是未知之數。

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另一方面，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）表示，丹麥為了阻止變種了的新冠病毒感染人類，決定全面撲殺境內所有水貂，可能反映疫苗無法發揮作用。拉加德亦指出，疫情大流行為全球帶來很多不確定因素，財政與貨幣政策應繼續支持經濟，盡可能地降低持續性傷害。

▲ 美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome H. Powell）憂慮，疫苗問世的時間點、相關生產情況，配送以及藥效效力仍然是未知之數。（法新社圖片）

疫情下員工工作方面，鮑威爾早前就公開表示，越來越多人將會遠距辦公，而自動化亦可能會加速，目前全球正在發生。他認為，人們已不會回到過去的經濟運作模式，目前正過渡到一個更加依賴科技的經濟，將讓許多工人處於不利位置。芬蘭總理Sanna Marin日前亦在《Politico》撰文指，隨著病毒持續在歐洲迅速傳播、限制身體接觸至關重要，歐洲人必須盡可能地遠距完成所有工作。

▲ 近日美國輝瑞藥廠宣布，與德國藥廠BioNTech合作研發的新冠疫苗效果理想，初步在逾90%測試者中見效，在美國每劑初步定價為19.5美元（約151港元），最快下月可為美國國民接種。（法新社圖片）

科企微軟（Microsoft）總裁Brad Smith之前亦曾發文表示，科技驅動的自動化正逐漸影響所有人的工作，數碼工具、數據分析及人工智能（AI）有可能讓幾乎所有人，在每個工作類別中更加成功，但前提是美國人能夠擁有未來需要的各種數碼技能，而該類技能並不能輕易獲得。

根據美國勞工部勞工統計局（BLS）上週五（6日）公布的數據顯示，2020年10月美國受僱人數當中，有21.2%受新冠肺炎疫情大流行影響，而需要遠距工作。

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責任編輯：李彥煒