  • 24°C
香港時間 : 20201114日 (六) 10:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】福特電動貨車 E-Transit 搶攻市場　售35萬元、200 公里續航能力

科技 10:00 2020/11/14

分享：

福特（Ford）繼今年8月首度推出電動車Mustang Mach-E後，日前再公開第二款量產電動車「E-Transit」，將於2021年底上市。

為了加快步伐搶攻商用市場，福特（Ford）繼今年8月首度推出電動車Mustang Mach-E後，日前再公開第二款量產電動車「E-Transit」，將於2021年底上市。

燃油版Transit為目前美國暢銷的客貨車車款之一，今次的電動版E-Transit在外型方面，與燃油版差異不大，售價約4.5萬美元（約35萬港元）。載貨空間最大則可達 487.3 立方英尺（約13.8立方米），並提供 3 種不同車頂高度、3 種車身長度配置，以滿足客戶需求。

電動版E-Transit採用單馬達後輪驅動設置，輸出 266 馬力，最大載重量可以接近 2,000 公斤。不過由於電池的成本高昂，福特為了避免車價過高讓車隊難以負荷，就選擇了減少電池組容量。E-Transit只有67 kWh電量，提供約 200 公里的續航力。

LINE增生物識別認證登入　iPad版用戶率先使用

【智慧城市】「數碼孿生」冒起協助都市規劃　促進官民交流迎疫後挑戰

福特表示，美國地區的Transit每天平均行駛距離約 118 公里，E-Transit在上市前他們已經測試過，目前的續航力可以應付大多數情況。

此外，E-Transit還新增了環狀排檔跟電動手煞車，擁有智能輔助駕駛功能，12 吋主要觸控屏幕、整合福特 Sync4 資訊系統、提供語音辨識、自動導航、 OTA 更新功能等。同時可以選購自動跟車系統（ACC）、自動煞停、盲點偵測、環景攝影等。

Tesla全自動駕駛軟件beta登場　料每5至10日更新一次

責任編輯：張寶燕

相關文章

【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
2020/11/13
【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
【iPhone 12 mini開賣】衛訊iPhone 12 mini減高達320元　先達店主：無炒價　
2020/11/13
【iPhone 12 mini開賣】衛訊iPhone 12 mini減高達320元　先達店主：無炒價　
Outlook儲存空間不斷爆　微軟承認現漏洞
2020/11/13
Outlook儲存空間不斷爆　微軟承認現漏洞
Facebook上訴遭奧地利最高法院駁回　須刪除對當地政客誹謗言論
2020/11/13
Facebook上訴遭奧地利最高法院駁回　須刪除對當地政客誹謗言論
【華為禁令】供貨華為獲批　4G晶片由美國晶片商高通提供
2020/11/13
【華為禁令】供貨華為獲批　4G晶片由美國晶片商高通提供
創新科技及應用 汽車科技 科技產品 電動車 編輯 美國 攝影 福特 導航

下一篇文章

【中小企教室】貿發局免費網上課程「數碼學堂」　培訓中小企數碼營銷知識
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】YouTube今早全球故障　Google相簿將停止免費無上限儲存
【每日焦點】YouTube今早全球故障　Google相簿將停止免費無上限儲存
【新MacBook】跑分結果出爐！入門級新MacBook Air 超越MacBook Pro　
【新MacBook】跑分結果出爐！入門級新MacBook Air 超越MacBook Pro　
【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元
【iPhone 12 mini開賣】衛訊iPhone 12 mini減高達320元　先達店主：無炒價　
【iPhone 12 mini開賣】衛訊iPhone 12 mini減高達320元　先達店主：無炒價　
【每日焦點】iPhone 12 Pro Max先達炒價回落　PS5炒價高達3.8萬
【每日焦點】iPhone 12 Pro Max先達炒價回落　PS5炒價高達3.8萬