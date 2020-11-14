【電動車】福特電動貨車 E-Transit 搶攻市場　售35萬元、200 公里續航能力

▲ 福特（Ford）繼今年8月首度推出電動車Mustang Mach-E後，日前再公開第二款量產電動車「E-Transit」，將於2021年底上市。

為了加快步伐搶攻商用市場，福特（Ford）繼今年8月首度推出電動車Mustang Mach-E後，日前再公開第二款量產電動車「E-Transit」，將於2021年底上市。

燃油版Transit為目前美國暢銷的客貨車車款之一，今次的電動版E-Transit在外型方面，與燃油版差異不大，售價約4.5萬美元（約35萬港元）。載貨空間最大則可達 487.3 立方英尺（約13.8立方米），並提供 3 種不同車頂高度、3 種車身長度配置，以滿足客戶需求。

電動版E-Transit採用單馬達後輪驅動設置，輸出 266 馬力，最大載重量可以接近 2,000 公斤。不過由於電池的成本高昂，福特為了避免車價過高讓車隊難以負荷，就選擇了減少電池組容量。E-Transit只有67 kWh電量，提供約 200 公里的續航力。

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福特表示，美國地區的Transit每天平均行駛距離約 118 公里，E-Transit在上市前他們已經測試過，目前的續航力可以應付大多數情況。

此外，E-Transit還新增了環狀排檔跟電動手煞車，擁有智能輔助駕駛功能，12 吋主要觸控屏幕、整合福特 Sync4 資訊系統、提供語音辨識、自動導航、 OTA 更新功能等。同時可以選購自動跟車系統（ACC）、自動煞停、盲點偵測、環景攝影等。

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責任編輯：張寶燕