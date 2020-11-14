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【科技一周回顧】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　YouTube全球死機

科技 12:00 2020/11/14

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？

iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max周五（13日）正式開賣，由於日前iPhone 12及iPhone 12 Pro竟然能夠重掀炒機風潮，令不少人更關注iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max的開賣、炒機情況。本報記者周五早上8時在銅鑼灣希慎Apple store直擊，已見人龍出現，不過就未有見收機人士在場。至於今次收機價錢又會有幾多？

>>>【iPhone 12 mini開賣】衛訊iPhone 12 mini減高達320元　先達店主：無炒價

>>>【iPhone 12】iPhone 12全系列屏幕維修價出爐　最平mini都接近$2,000？

此外，蘋果再於香港時間周三（11日）凌晨時分舉行產品發布會「One More Thing」，介紹蘋果自家研發的Mac處理晶片「M1」，並同時推出新一代搭載 M1 晶片的產品：Mac mini、MacBook Air、13吋MacBook Pro。其中新MacBook Air及13吋MacBook Pro將由本月 17 日（下周二）開售。

>>>【新MacBook】蘋果Mac專用自家晶片M1登場　同步推MacBook Air、13吋MacBook Pro

>>>【新MacBook】新MacBook配8核CPU　Mac mini售5,499元起　自家晶片取代Intel處理器

>>>【macOS Big Sur】蘋果全新電腦系統周五登場　Safari、地圖等程式大幅度更新

2/ 【YouTube全球死機】手機、網頁版YouTube一度無法播放　官方：正在搶修

影片平台YouTube周四（12日）早傳出全球故障，不少用戶反映，在電腦、手機上均無法正常播放YouTube影片，包括持續顯示為等候中的狀態，或顯示「發生錯誤，請稍後再試」。據YouTube團隊最新表示，已得知有關問題，並正在修復中；約在香港時間早上9時50分開始，多數影片已可正常播放。

3/【TikTok】美國業務限期屆滿　TikTok入稟挑戰特朗普行政命令

美國總統特朗普於8月14日簽署行政命令，封殺字節跳動旗下手機應用程式抖音海外版TikTok，並要求字節跳動在11月12日前出售TikTok的美國業務。在行政命令限期即將屆滿之際，TikTok表示已經向上訴法院提出呈請，挑戰特朗普的行政命令。

>>>【中美角力】TikTok禁令原定昨日生效　美商務部宣布暫不執行

4/【安心出行App】港府下周一推出、供市民自願參與　無需登記姓名及位置

創新及科技局局長薛永恒最新宣布下周一（16日）推出「安心出行」感染風險手機應用程式，供市民及場所營運者自願參與、免費下載使用，減低傳播風險。

責任編輯：曾曉汶

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