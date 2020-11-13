佳士得拍賣會 拍賣2400張太空任務罕見照

佳士得（Christie's）舉行被譽為至今最全面的太空藏品拍賣會，拍賣2400張美國太空總署（NASA）包括岩士唐（Neil Armstrong）於月球拍攝的罕見相片，估計成交價達3萬英鎊（約31萬港元）。

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本次拍賣會於網上進行。該批照片名為「另一個世界之旅」。拍賣的藏品包括史上首位踏足月球的美國已故太空人岩士唐，在1969年執行太陽神11號任務期間，與插在月球上的美國國旗的合照; 岩士唐拍檔奧爾德林（Buzz Aldrin），以地球為背景的自拍照。另外還有水星計畫、雙子星計畫等多達2400張具代表性意義的相片。

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這批拍賣品原本由收藏家馬爾雷特（Victor Martin Malburet）用15年收集回來，部分拍賣品過去曾在多個博物館展出，部分則未被NASA公開，一直保存在德州休士頓的詹森太空中心檔案室。

佳士得形容這個照片集紀錄「太空探索的黃金時期」。當時除了NASA，柯達與國家地理等機構，都有派出專家，指導太空人如何在太空拍照。

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