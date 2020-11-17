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【輪•流轉@iM網欄】睇「輪證資金流向」 洞悉投資者點部署 輪流轉

名人薈萃 03:50 2020/11/17

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有買賣開窩輪牛熊證的投資者，相信當中不少人旨在作短綫部署，甚或只想做即市操作，如果要坐貨過夜，對部份投資者而言，需要考慮的因素較即市為多，又或者反映投資者對該指數或個股有比較確實或中綫的看法。故此，我們可以由窩輪牛熊證的資金流向，知道場內投資者的想法及取態，有時候，這些數據甚至具有啟示性。

近期最經典的例子是，原本貴為史上最大集資規模的IPO螞蟻上市突然煞停前，阿里巴巴(09988)淡倉的資金流向出現異動。截至上周五（13日），阿里巴巴於港股的股價反覆累跌14%。事件發生前，阿里相關窩輪牛熊證的資金流向出現比較罕見的情況，就是買入兼持有阿里淡倉 (即熊證及認沽證) 的資金明顯增加，亦遠比流入好倉的資金多。

螞蟻上市受阻發生在11月3日(星期二)的晚上，觀察三日的數據，亦即10月30日(星期五)、11月2日(星期一)以及11月3日(星期二)的窩輪牛熊證資金流向，合共有超過1億300萬買入阿里淡倉，詳細數據可以參考下表：

如此大金額淨流入阿里淡倉，可謂由阿里上市以來，極為少見的情況，尤其早前市場上的投資者普遍都傾向看好新經濟股的前景。

另外，上周三，新經濟股經歷小股災，當日ATMXJ的跌幅介乎7至10%。觀察當日的資金流向，會發現幾隻新經濟股當中，最多資金淨流入到第二日公布業績的騰訊（00700）的好倉，博其股價短綫反彈，結果騰訊季績優於預期，上周五股價大升4%，再收高於600元關口。

 

想觀察輪證資金流向，可以到 「瑞通認股證牛熊證的網站」內，「輪證資金流向數據

，網址是https://www.vontobelwarrants.com/tc/market/cashflow 。每逢港股交易日晚上8時半，會有當日資金流向數據的第一次更新，投資者可先行做定功課，到翌日早上8時，就會有之前一日最後更新的數據。

順帶一提，近來大市的情緒起伏傾向大上大落，有時候甚至有點兒過度反應，比如有好消息，股價會急升，甚或升過籠；到有負面消息，情緒就會極速變得非常悲觀，價格大跌；再加上，港股本身非常特別，既受A股影響，又被外圍左右，故有時候彷彿是情緒放大器，令大市波動性增加，此情況於個股尤其明顯，因為指數有不同的成份股，如上周新、舊經濟股輪動，互有升跌之際，整體指數變動可能不算大。

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介：

現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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