【育兒時在思@iM網欄】睇到尾有彩蛋  又停課？！為你設計7天嘆慢版親子活動

臨近收筆之際，得知幼稚園又停課了！手機內各個家長群組都叫苦連天，無論是全職或在職家長都趕忙準備未來兩星期孩子的照顧安排，大家最擔心的莫過於如何調節孩子的心理反應。可能是社交生活得而復失的失落感、或者是終於做到堅強面對分離焦慮卻突然又可以回到家中舒適區的矛盾等等......不得不感慨，這世代的小孩真苦，這樣下去心理可以健康發展嗎？又，退一步想，這會否只是我們這班家長的過度焦慮？

老實說，幼稚園面試進入高峰期，家長們每個周末瘋狂為面試作準備，有些早前為了拍面試片已折騰了很多日子，就算面試完結，又要安排即日慶祝活動。已經入學的孩子呢？無論家中是虎媽或玩媽，都可以相當繁忙：星期一至五，每天上學數小時、校車/交通來回、食飯沖涼瞓晏覺、加上三催四請的時間，實際每日可用時間不多。終於到周末，當家長的總想為仔女準備些甚麼，感覺周末有較多的時間。安排一日上兩堂課外活動，或安排郊遊遠足摘生果？滿腦子都是活動計劃，由構思籌備到實行，又用上不少時間。甚至回頭看發現只有家長自己在忙，孩子就不斷趕頭趕命不知自己在幹麼。常常說，要給孩子多點不同刺激，接觸不同事物，但我們有停下來設身想想孩子們有空間吸收嗎？

有時候，我們看著學校通告，不明白為甚麼一本在家一天看最少10次的圖書，在學校要用至少1星期去完成。不過當我們停下來細想，就明白可能只是我們節奏太快了。讀書時期有參與訓練營的經驗嗎？明明玩一個簡單15分鐘可完成的團體遊戲，為甚麼事前要先簡介15分鐘，事後又要用30分鐘去檢討再匯報？姑勿論有沒有更快捷的方式達成相同效果，但這些最「悶」的時間正正就是讓我們停下來吸收的機會。

或許這年來世界變得連我們大人都適應不來，惟有將「回復正常生活的憧憬」直接演繹成「唔知幾時無得玩之有得玩就玩到盡」，我們怕孩子心理/生活不平衡，結果被迫不斷追趕失去的時間。我們無法改變世界，不過對6歲以下的小孩而言，生活環境和氛圍是他們學習的主要因素，也就是蒙特梳利教學中提到的吸收性心智。孩子在無意識下，透過與環境互動建構了很多很多對世界的認知。雖然老掉了牙，但學習活在當下，好好照顧自己，也許是對這世代的孩子最好的身教。

好了，彩蛋來了，不如介紹一個近期在社交媒體興起的玩意？在instagram搜尋 #童你認識全香港，會見到不少小孩拿著自製的紙皮色板，在周遭尋找相應顏色的物品或風景拍照。這個由一位ig媽媽發起的活動，旨在讓大家放慢腳步，留意身邊事物，同時讓孩子輕鬆學習顏色的概念。就這麼簡單一個小玩意，我們分7天慢慢進行，用新角度與環境互動，意下如何？

▲ ig媽媽@momnotsleep發起 #童你認識全香港 活動，希望孩子藉著自製色板探索世界，大人能以孩子角度發掘新景象。

第一天

製作色板：準備數塊尺寸適合小孩隨身攜帶的紙皮，每塊塗上不同顏色，並𠝹出中間部分以作小視窗

讓小孩辨認各種顏色，並寫在各色板上

第二天

在家搜尋各種顏色的物品，進行顏色配對遊戲

第三天

透過顏色學習表達，跟小孩一起談論各種顏色給予自己的感覺。紅色是熱情或警報？藍色是晴朗天空或冷淡？沒有標準答案，一起分享就好

第四天

帶色板到就近社區，以新的角度觀察

第五天

帶色板到一個新地方探索，建議選擇與居住環境較為不同的社區

第六天

重溫每張照片，多讓小孩自由表達喜惡、感受。

比較那些顏色會較多出現，不同地方又會見到甚麼不同顏色。

第七天

自由用各種顏色筆繪畫或塗鴉

留意孩子在用色上跟以往有甚麼變化

▲ 將照片貼上色板，頓時變成換衫遊戲。各位家長請盡情按孩子喜好製作屬於你和孩子的專屬色板，網上亦有不少創意參考。

更多育兒時在思@在思的文章請按此。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！