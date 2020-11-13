【疫市倒閉潮】逾60間分店被逼轉型 日本雲雀餐飲集團明年底前將關閉200間分店

受疫情影響，日本最大型的家庭式餐飲連鎖雲雀餐飲集團)SKYLARK HOLDINGS)宣布，到明年年底為止，將關閉營運不佳的200間分店。

據當地日本放送協會報道，雲雀餐飲集團公布本年度1月至9月的財務報表，受新冠肺炎疫情衝擊，凈損益由去年有盈收轉為虧損146億日圓(約XX港元)，料至12月為止，2020年財政年度的業績或凈虧損達150日圓(約XX港元)。有見及此，集團決定在明年年底前，將關閉沒有營利的200間分店，同時亦將60多間分店的經營模式改變，期望能收益能有所增長。

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集團強調只是關閉分店，暫時不會考慮裁減員工，並將這員工安排到新設立的分店或其他單位，如設施檢查及維修的部門。集團董事長兼社長谷真表示，現面臨嚴峻的經營環境，但會盡力確保生產線仍由有經驗人才負責，保持食品質素。

雲雀餐飲集團是日本全國最大的家庭式餐飲連鎖店集團，旗下品牌包括有主打親子西餐廳Gusto、夢庵及藍屋日本料理等。

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責任編輯：潘曉豐