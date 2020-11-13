▲ 【美國大選】特朗普斥投票系統有問題 科企及專家否認

美國大選結果幾乎塵埃落定，美國總統特朗普多次聲稱美國大選結果不公。特朗普認為，投票軟件公司「刪除」大量支持他的選票，以及將支持他的選票計算為支持拜登，但他未有提供任何證據。Dominion Voting Systems否認投票系統或軟件有問題。

特朗普周四（12日）在Twitter發文稱，有「報告」提出投票系統有問題。惟該「報告」是來自親特朗普博客上的匿名評論。特朗普及支持者攻擊美國廣為使用投票系統Dominion Voting Systems，但沒有提出證據。

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各黨的選舉官員、國際觀察員均表明，沒有證據顯示，特朗普的指控屬實。惟無黨派的選舉技術研究組織OSET Institute承認，只有少數涉及投票技術的人為錯誤，而不是軟件本身的問題。OSET Institute在選舉中，處理超過1000宗的問題選票。

艾奧瓦大學的投票科技史教授瓊斯（Doug Jones）表示，今次大選與投票相關的科技問題是歷屆以來最少，因為「比以往更嚴格遵守選舉程序」。

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責任編輯：鄧燕君