【敏華業績】敏華半年多賺6%　增派息43%至0.1元

▲ 敏華控股半年派息大增，圖為敏華主席黃敏利

敏華控股 （01999） 公布，至9月底半年盈利7.49億元，按年增6.2%。敏華擬派中期股息0.1元，較去年同期0.07元增加43%。即使增加派息，敏華連同前一年度末期息0.12元，現價周息率僅1.6厘。

敏華半年度收益66.4億元，按年增長19%，其中沙發及配套產品業務共實現收入約46.4億元，按年增21%；Home集團業務錄3.33億元，按年跌6%。

以地區劃分，敏華控股在中國市場銷售額按年增加37%，至9月底於中國總共擁有3,532間「芝華仕頭等艙」專賣店及「芝華仕五星床墊」專賣店以及芝華仕布料專賣店，淨增658間。

北美市場就受累疫情，敏華控股整體收入跌1.8%，當中美國銷售跌1%，加拿大銷售跌7.5%。為減少關稅影響，敏華年內年在越南投產新工廠並生產，大部分美國客戶訂立已轉至當地，部分高檔沙發則仍在中國工廠生產並出口到美國。

歐洲和其他海外市場收入跌幅明顯，銷售按年跌19.8%。

敏華表示，未來會在越南擴大工廠面積，由現時約13萬平方米擴大至52.8萬平方米。

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編輯：麥德銘