【網購安全】網購小心泄漏卡號密碼　清理「瀏覽器自動填入」保護自己（附教學）

▲ 網絡安全廠商Sophos提醒，消費者小心低價背後的安全風險，有機會泄漏信用卡號碼、密碼或其他個人資訊，並分享5大網購安全貼士。（資料圖片）

雙11過後，迎來黑色星期五購物日的網購熱潮，網絡安全廠商Sophos提醒，消費者小心低價背後的安全風險，有機會泄漏信用卡號碼、密碼或其他個人資訊，並分享5大網購安全貼士，避免嚴重損失。

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1. 了解如何清理瀏覽器的自動填入功能

現今的瀏覽器大多能自動儲存密碼、信用卡號碼或者地址資料，通常自動填入功能都是預設開啓的。用戶可以通過以下步驟檢查瀏覽器會自動儲存哪些資料：



Firefox: Preferences > Privacy & Security > Forms and Autofill

Chrome/Chromium: Settings > Autofill

Safari: Settings > Safari > Autofill

Edge: Settings > Profiles > Payment info

2. 盡可能使用雙重驗證

雙重驗證是在使用帳戶名稱和密碼登入的同時，需要輸入的一次性的登入驗證碼，大多需要智能手機接收，即使網絡犯罪分子取得帳戶和密碼，也無法登入帳戶。

3. 謹慎使用電郵帳戶

電郵帳戶大多數是不少其他帳戶重設密碼的渠道，因此網絡犯罪分子取得了電郵帳號後，可能將其他網上服務的帳戶重設，造成無法估計的損失，因此要設置較安全的密碼。

4. 了解銀行和信用卡公司的賬戶上鎖功能

很多銀行應用程式都有一個「快捷鎖」，簡單一按便可凍結或解凍賬戶或銀行卡。在丟失信用卡等緊急情況下，失主可在致電銀行報失之前立即上鎖。

5. 記下金融機構的聯絡方式

Sophos建議，網購者寫下慣常使用的金融機構（銀行、信用卡公司或保險公司等）的緊急聯絡電話及電郵地址，就算不幸遺失電話或銀行卡，都可立即處理。

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責任編輯：朱悅瀅