【每日焦點】iPhone 12 Pro Max先達炒價回落　PS5炒價高達3.8萬

▲ 近日iPhone 12 Pro竟然能夠重掀炒機風潮，iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max已正式開賣，今次亦會同樣炒起？

由於日前iPhone 12及iPhone 12 Pro竟然能夠重掀炒機風潮，令不少人更關注iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max的開賣、炒機情況，今次收機價錢又會有幾多？

iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max今日正式開賣，記者今早8時在銅鑼灣希慎Apple store直擊，已見人龍出現；另據先達數碼匯店主阿勇表示，該店的iPhone 12 Pro Max收機價介乎$600至$1,000，iPhone 12 mini則不會有炒價。

據香港iPhone回收價錢網顯示，旺角先達的iPhone 12 Pro Max回收價由今早10時23分開始，分別比Apple官方價高出$501（128GB版）、$601（256GB版）、$901（512GB）；至下午5時27分，全部機款回收價均有明顯回落，各顏色的256GB版均低於官方價格$199，512GB版的太平洋藍iPhone 12 Pro Max更降至低於官方價格$549。

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此外，機迷期待已久的PlayStation 5（PS5）終在北美、日本等地率先公售，同時一如外界所料，多個自由市場及拍賣網隨即湧現炒賣PS5的用戶，其中eBay更有開價高達5000美元（約3.8萬港元）的PS5主機！

Sony互動娛樂總裁Jim Ryan承認，目前主機供不應求，而Sony正努力增產，12月份將會繼續供貨，勸喻玩家勿向炒家屈服。

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責任編輯：張寶燕