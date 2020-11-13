【港元定期存款】11間大小行鬥減港元息　無懼銀債3.5厘突擊

資金氾濫，港元拆息創近10年新低，本周共有11間大小銀行鬥減港元定期存款息，包括恒生 （00011） 及渣打等大行。專家認為，第4季首間發鈔行帶頭減短存，料其他中小業界再跟減，加劇存息跌勢。

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渣打1個月短存息 削至0.1厘

上周已有多達11間大小行追趕降息快車，今個星期減息浪加劇，再有11行減息，當中不少更是連續兩周一減再減。最矚目是發鈔行渣打出手，把1個月短存由0.18厘，驟削0.08厘，新息率低見0.1厘。恒生原本的短中長息劃一報0.6厘，但新近把3個月期調低0.1厘、至0.5厘；半年及1年期亦微降0.05厘，新報0.55厘。

另有9行加入削息行列，如交銀香港、富邦、招商永隆及星展全面削短中長息；華僑永亨、東亞 （02388） 、創興 （01111） 及信銀國際則向半年或以下的短存埋手。大新 （02356） 亦把高息優惠下架，全周僅集友不同存期減完又加。

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半年高息王1.1厘 1年0.88厘

正因劈息浪加劇，本周的高息榜鮮變，如集友一周兩連削，把1年期累降0.1厘，新息率跌穿0.9厘，罕現0.88厘的今年新低，但基於其他業界削幅更大，這中資行仍穩守長息之首（見表）。

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至於半年期，信銀國際的減幅相對輕手，遂以0.78厘重返三甲列。目前半年期的高息王僅1.1厘，1年冠絕全城的長息更失守0.9厘，遠低於iBond兩厘的「墊底息」，更大幅跑輸俗稱「長者iBond」的銀債，後者今年更加息至3.5厘。惟現市況熱錢充斥，銀行礙於成本效益，唯有猛減定存息。

專家料臨近年關 拆息始轉升

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆認為，1個月拆息繼本周一（11月9日）失守0.2厘後，更不斷走低，經歷7連跌後，今天（13日）再跌穿0. 12厘，乍現0.116厘的逾9年半新低，料反覆下試0.1厘大關。在游資氾濫下，銀行乏誘因逆市加息吸存，相信及至臨近年底，拆息才稍為轉升，存息有望掉頭略加。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤表示，本港經濟最壞情況已成過去，但在新冠肺炎重創下，相信全年仍陷萎縮，再呈負數5.8%，故令借貸需求疲弱，銀行高息吸存乏出路。

註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源