【大選未完？】關乎各人前途 特朗普拒認敗選　第一家庭有分歧？

特朗普仍未宣布敗選，變相拒絕承認落敗，更對於政府過渡採取不合作態度，連日報導指他籌款打官司，又去打高爾夫球，究竟他在想什麼？近日又有消息指他的老婆梅拉尼婭正準備離婚協議，只待特朗普卸任即離婚。

據美國媒體報導，有接近這個第一家庭的消息人士指，特朗普的兒子及女兒女婿一直是他最親密及最信任的團隊。但這個團隊對於承認敗選一事出現分歧。特朗普兩個兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）和埃里克（Eric Trump）主張父親作戰到底，二人皆認為選舉作弊，結果應該改變。

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但女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和她的丈夫賈里德（Jared Kushner）則有另有考量，他們認為總統在11月20日喬治亞州重新點票結束後，應盡快讓步。夫妻不認為打官司會扭轉選舉結果，但打官司可以令未來選舉更完善。伊萬卡已經把自己的想法告訴父親，並問他是否值得拒絕承認敗選，因為這將可能對家族的家產及生意帶來損害。

消息指伊萬卡私下已接受父親落敗的事實，而她知道自己的未來，將與父親息息相關，因此得謹慎處理。特朗普知道即使重新點票，他也不會勝出，但他清楚自己手上有張「好牌」，就是獲得7200萬張選票，這足以凝聚成為一股力量。特普特現時的想法，他在競選期間受盡攻擊，有人甚至要摧毀他和他的家人，那麼為何現在要急急承認敗選。

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責任編輯：鄭靜珊