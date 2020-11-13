  • 23°C
香港時間 : 20201113日 (五) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

LINE增生物識別認證登入　iPad版用戶率先使用

科技 19:40 2020/11/13

分享：

LINE宣布，用戶現時除了可輸入帳號與密碼外，也可透過生物識別認證，如Face ID或Touch ID來登入LINE。

通訊軟件LINE日前宣布，用戶現時除了可輸入帳號與密碼外，也可透過生物識別認證，如Face ID或Touch ID來登入LINE，iPad版的LINE用戶可率先使用。

【數據私隱】Fb Messenger新增「生物保安認證」解鎖功能

Google Drive增生物保安認證功能

LINE今（13日）宣布，LINE iPad版本正式引入生物識別認證登入機制，只要iPad上的 LINE App更新至10.18.0版本以上，即可開始使用。用家現時可到LINE iPad版本登入畫面中，輸入手機號碼，並點選「以手機登入」，再在手機上輸入6位數認證碼，即可裝置連結到手機的LINE帳戶。

LINE指出，生物識別認證登入機制在技術架構上採用FIDO（Fast Identity Online）認證，用戶透過生物識別可減少輸入密碼的動作，而且資訊不會儲存在LINE應用程式或系統伺服器上，能降低未經驗證的登入風險。

除了iPad版本，生物識別認證登入機制最快今年內也將支援LINE電腦版，預計明年開始所有裝置的LINE程式都能支援。

【逆市營商】OpenRice推電子支付新服務　Pay-At-Table功能下月試行

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【小心資料洩漏】研究：IG、FB Messenger預覽Link導致資料外洩　癱瘓App＋耗盡電量！
2020/10/30
【小心資料洩漏】研究：IG、FB Messenger預覽Link導致資料外洩　癱瘓App＋耗盡電量！
【中小企教室】IG、FB直播宣傳　營銷策略、事前準備懶人包
2020/08/01
【中小企教室】IG、FB直播宣傳　營銷策略、事前準備懶人包
Facebook軟件SDK出錯　全球網民無法開啟iOS多個程式
2020/07/11
Facebook軟件SDK出錯　全球網民無法開啟iOS多個程式
【電子支付】WhatsApp添支付功能　迎市場需求
2020/06/22
【電子支付】WhatsApp添支付功能　迎市場需求
LINE 軟件 iPad

下一篇文章

【新Macbook】分析師：蘋果自家晶片Macbook　料明年更大幅度改版
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新MacBook】跑分結果出爐！入門級新MacBook Air 超越MacBook Pro　
【新MacBook】跑分結果出爐！入門級新MacBook Air 超越MacBook Pro　
【AI主播】南韓推AI新聞女主播　24小時開工、將取代主播本人？
【AI主播】南韓推AI新聞女主播　24小時開工、將取代主播本人？
【課金時代】Google 相簿告別無限免費　用完15GB備份要課金
【課金時代】Google 相簿告別無限免費　用完15GB備份要課金
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元
【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
【每日焦點】YouTube今早全球故障　Google相簿將停止免費無上限儲存
【每日焦點】YouTube今早全球故障　Google相簿將停止免費無上限儲存