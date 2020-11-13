LINE增生物識別認證登入　iPad版用戶率先使用

▲ LINE宣布，用戶現時除了可輸入帳號與密碼外，也可透過生物識別認證，如Face ID或Touch ID來登入LINE。

通訊軟件LINE日前宣布，用戶現時除了可輸入帳號與密碼外，也可透過生物識別認證，如Face ID或Touch ID來登入LINE，iPad版的LINE用戶可率先使用。

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LINE今（13日）宣布，LINE iPad版本正式引入生物識別認證登入機制，只要iPad上的 LINE App更新至10.18.0版本以上，即可開始使用。用家現時可到LINE iPad版本登入畫面中，輸入手機號碼，並點選「以手機登入」，再在手機上輸入6位數認證碼，即可裝置連結到手機的LINE帳戶。

LINE指出，生物識別認證登入機制在技術架構上採用FIDO（Fast Identity Online）認證，用戶透過生物識別可減少輸入密碼的動作，而且資訊不會儲存在LINE應用程式或系統伺服器上，能降低未經驗證的登入風險。

除了iPad版本，生物識別認證登入機制最快今年內也將支援LINE電腦版，預計明年開始所有裝置的LINE程式都能支援。

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責任編輯：曾曉汶