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【新Macbook】分析師：蘋果自家晶片Macbook　料明年更大幅度改版

科技 18:30 2020/11/13

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綜合天風證券知名分析師郭明錤及外媒《彭博》的消息預測，明年將有同樣採用M1晶片、機型有更大改版幅度的MacBook上市。

蘋果日前公布自家研發的M1晶片，並同步推出搭載M1的新MacBook Air、13吋MacBook Pro及Mac mini，不過在外觀設計上就與上代相同。而綜合天風證券知名分析師郭明錤及外媒《彭博》的消息預測，明年將有同樣採用M1晶片、機型有更大改版幅度的MacBook上市。

其中採用13.3 吋屏幕的 MacBook Pro，便有望會升級至 14 吋屏幕，配上新的外觀設計，估計在明年第二、第三季之間發布。郭明錤也認為，蘋果會在新 MacBook Pro 上，改用 Mini-LED 顯示器；而改版的16 吋MacBook Pro，亦有望在同期登場，預計也會有新的外觀設計可選擇。

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此外，擁有更高效能的iMac則有望大改版，推出 24 吋機型，預計明年初發布。2019 年 6 月發佈的 Mac Pro，則預計推出外觀與第三代 Mac Pro 類似，但體積小近一半的機型。

而是次推出自家晶片，就預計要花約兩年、在2022年底前將Mac由 Intel 處理器平台移轉至Apple Silicon。

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責任編輯：張寶燕

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