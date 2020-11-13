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恒指跌12點 恒指季檢揭盅 美團百威安踏染藍

股市 18:46 2020/11/13

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財經焦點速覽

恒生指數今日收市報26156點，跌12點；騰訊 （00700） 績後升逾4%，重上600元。恒指公司收市後公布季檢結果，恒生指數成分股由現時50隻增至52隻，美團 （03690） 、安踏 （02020） 及百威亞太 （01876） 「染藍」，太古 （00019） 遭剔出。美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人或企業投資由中國軍方擁有或控制的公司，包括中移動 （00941） 、中電信 （00728） 等合共31間中資公司；中移動跌5%，中電訊跌7.8%。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數微跌12點　恒指季檢前美團升逾6%（不斷更新）

【恒指季檢】美團百威亞太安踏成藍籌新貴　美團連日急彈重上300元

【螞蟻上市觸礁】華爾街日報︰習近平親叫停螞蟻集團上市　阿里巴巴股價照逆市升

【美國制裁】中移動、中電信遭美封殺或牽逾400億沽盤　特朗普簽令禁美方投資31間中企（附名單連結）

【MPF買A股】積金局納滬深交所為「核准證券交易所」　MPF可買A股多於一成　滙豐：助拓新產品

【精選投資分析】

特朗普加強打壓 AH股尋底未結束（第四版）

【阿爺發威】科技股有反彈冇升幅 ATMX低吸攻略

【捕捉周期】愛你恨你的「黑色星期五」（第二版）

特朗普再出招打遏中資股 港股市場風險增

【下周熱點】內地公布經濟數據 新iBond周二上市

欄名 : 財經焦點速覽

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香港股票 股票 特朗普 指數 恒生指數 中國電信（00728） 中國移動（00941） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700）

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【恒指季檢】國指9家股份換馬　網易京東中芯海底撈齊成國指新貴、金融股成「墮馬重災」
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