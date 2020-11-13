恒指跌12點 恒指季檢揭盅 美團百威安踏染藍

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【恒指季檢】國指9家股份換馬 網易京東中芯海底撈齊成國指新貴、金融股成「墮馬重災」
恒生指數今日收市報26156點，跌12點；騰訊 （00700） 績後升逾4%，重上600元。恒指公司收市後公布季檢結果，恒生指數成分股由現時50隻增至52隻，美團 （03690） 、安踏 （02020） 及百威亞太 （01876） 「染藍」，太古 （00019） 遭剔出。美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人或企業投資由中國軍方擁有或控制的公司，包括中移動 （00941） 、中電信 （00728） 等合共31間中資公司；中移動跌5%，中電訊跌7.8%。
【今日財經焦點】
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【美國制裁】中移動、中電信遭美封殺或牽逾400億沽盤 特朗普簽令禁美方投資31間中企（附名單連結）
【MPF買A股】積金局納滬深交所為「核准證券交易所」 MPF可買A股多於一成 滙豐：助拓新產品
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