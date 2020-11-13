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宣傳北韓文化 自稱北韓官員開設Twitter帳戶

環球政經 16:01 2020/11/13

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社交平台發展成熟，可以說每個人都有社交平台的帳戶。日前有媒體發現，有自稱北韓官員以個人名義開設Twitter帳戶，情況極為罕見。

【新冠肺炎】南韓情報機構：為防輸入個案　北韓在中朝邊境埋地雷下一頁

兩個帳戶分別由自稱是北韓祖國和平統一委員會部長的金命一和祖國統一研究院室長的韓成一。目前兩人的帳戶分別有逾千及300名跟隨者。

軍人開十槍射殺投北者 金正恩向南韓道歉下一頁

韓聯社報導，兩個帳戶均於上月註冊，首個貼文張貼於上月初，解釋開設帳戶是為公布北韓的好消息、介紹民族文化歷史等常識，又期望促進與網友積極交流的機會。

兩人每隔幾天均會更新帳戶近況，除了韓文，他們還會以英文、中文及日文發布訊息，宣傳北韓文化。金命一日前發布貼文，內容關於不久前實施的《禁煙法》。他表示本來自己是個煙民，但為了環境清潔，他也決心戒煙。他還在另一個貼文表達想到「健康又美味的泡菜，就會垂涎欲滴」，並附設一張釀泡菜的照片。

報導還提及，兩個帳戶均以個人名義，而非團體名義開設，情況極為罕見，相信北韓希望用私人帳號，以輕鬆態度發布訊息，提高宣傳效果。

 

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撰文 : 林展鋒

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