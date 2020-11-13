【MPF買A股】強積金投資A股可多於1成　專家力挺鬆綁

▲ 業界爭取逾10年MPF投資A股可多於10%， 緊箍咒終獲鬆綁。

業界爭取逾10年放寬強積金（MPF）投資A股的10%制肘，終獲解禁，政府允許強積金可加倉買A股。積金局回應指，有4個交易所在放寬之列，除了滬深外，還把印尼及波蘭的華沙證券交易納入積金局「核准證券交易所」。專家歡迎上述緊箍咒鬆綁，深信基金經理會加碼牛氣衝天的A股，亦不擔心令打工仔的血汗錢風險驟增。

大中華股票基金 首10月彈近12%

誠然，駿隆集團今天（11月13日）發表MPF投資成績表，10月份大贏家是押注中港台股市的大中華股票基金，首10個月急彈11.7%，遠較平均回報僅升1.9%為好。如以人均MPF資產約22萬元計，上述冠軍基金令上班族多賺逾2.5萬元，遠勝平均回報僅賺約4,100元。

MPF可買A股多於一成，詳情看【下一頁】

財庫局局長許正宇表示，會將上海及深圳交易所納入積金局「核准證券交易所」，有關修訂會在今日刊憲，即時生效。截至9月底，A股佔MPF總資產1.12%，約110多億港元，但由於內地交易所未納入積金局的「核准證券交易所」名單，因此相關投資及其他證券累算不能多於基金淨資產值的10%。

滬深印尼波蘭交易所 納核准名單

積金局今午回應本報查詢指，不時因應各地區的市場及其經濟發展，以及聽取業界意見，研究及檢討是否需要修訂核准證券交易所名單。 為保障強積金計劃成員的資產，強積金條例規定，強積金基金投資在所有非核准證券交易所上市股份的資金，不可以超過基金淨資產值的10%。不過，根據最近一次檢視和評核，並參照了一籃子關乎交易所的具體因素，以至市場因素的審核準則，當局將上海、深圳、印尼及波蘭華沙交易所納入核准證券交易所名單。

積金局發言人又指， 經調整後，強積金基金投資於以上4個交易所，旗下上市的股份比例，不再受基金淨資產值10%的上限所限制，投資經理可以有更大投資彈性，既有助分散投資風險，亦可捕捉不同地區的投資機遇，務求為計劃成員爭取更佳回報。而 強積金計劃成分基金的設計，以及投資策略均以保障成員的利益為前提，所有成分基金由強積金核准受託人管理，並由基金經理運用其專業判斷按嚴格的規例作投資決定，及須不時更新資料披露，以及風險評級，確保計劃成員的強積金投資受多重穩妥的保障。

發言人補充，計劃成員須留意，不同類別的強積金基金，有不同的風險程度和投資目標。成員可參考個別基金的基金便覽，以瞭解相關基金的投資組合，以及其投資目標是否配合自己的風險承受能力和退休需要等因素。如有查詢，可與所屬強積金受託人聯絡。

增基金靈活度 投資風險未虞驟增

至於3家業界的看法，滙豐發言人表示，歡迎上海和深圳交易所獲納入積金局的「核准證券交易所」名單，強積金成員可透過投資於內地A股企業，以建立更多元化的投資組合，相信此舉有助業界開創新產品。滙豐憑藉28年管理中國股票投資組合，以及屢獲殊榮的在岸投資豐富經驗，會繼續協助供款人把握未來的投資機遇，以實現理想退休生活。

恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強認為，MPF可投資A股多於10%，對MPF的長遠發展及計劃成員一定是好消息。內地作為全球第二大經濟體，中國在世界經濟的影響力不容忽視，過去只因法規所限，使MPF投資空間受到限制。現時積金局把A股市場納入為MPF「核准證券交易所」，大大擴大了MPF的投資空間及靈活度。再者，近期不少企業回歸A股上市，凸顯A股市場的重要性。先前以中國股票基金為名的MPF成分基金，日後便可成為真正的中國股票基金；相信MPF服務供應商更有機會開發新的成分基金，供打工仔選擇。

問及深滬股市的上落甚大，會否令打工仔的退休老本風險驟增？鍾建強強調，雖然MPF可投資A股多於10%，但基金經理仍需遵守其他的MPF投資要求，以保障在職者。況且中外基金經理早已在內地成立投資團隊，對中國市場已有一定程度的認識，相信會以專業角度才決定擇優入市。

此外，退休金達人、高治顧問（GOJI） 行政總裁的余天佑亦說，容許MPF加注A股是好消息，畢竟內地市場是全球最快疫後重啟經濟，吸引不少熱錢西往東來，看好人民幣資產。

相關文章：【MPF】強積金半自由行8周年 基金減價最多57%

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源