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聖方濟祝賀拜登當選 冀加強貧窮及難民議題合作

環球政經 14:56 2020/11/13

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繼與歐洲及日韓領導人聯繫，拜登日前與教宗聖方濟通電話。拜登團隊表示獲聖方濟祝賀當選，雙方均同意在貧窮及難民等議題加強合作。

拒絕承認敗選 特朗普禁止國務院供資源予拜登下一頁

拜登團隊於電話會面後發聲明表示，感謝教宗在促進和平及和解方面所作出的貢獻，並期望日後在包括照顧邊緣及貧窮弱勢、氣候變化危機以及移民和難民融入社區等多樣議題上共同合作。

拜登與菅義偉通電話 確認釣魚台屬《美日安保條約》適用對象下一頁

自特朗普上任後美國和梵蒂岡就多個議題出現分歧。聖方濟曾批評特朗普退出巴黎氣候協議的決定，又承諾於美國接壤墨西哥邊境築起圍牆，形容特朗普不是基督徒。

早於2015年，聖方濟與時任副總統拜登在華府會面，當時亦有在美國國會聯席會議中發表講話。若拜登成功當選，將會是繼甘迺迪後第二位信奉天主教的美國總統。

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撰文 : 林展鋒

拜登 梵蒂岡 天主教 美國
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