【恒指季檢】藍籌增至52隻！美團終染藍　百威安踏亦成新貴

藍籌股大變天！恒指公司收市後公布季檢結果，恒指成份股增至52隻，焦點科技公司美團 （03690） 終於成功「染藍」，另外百威 （01876） 和安踏 （02020） 亦將成藍籌新貴；至於老牌藍籌股太古 （00019） 則將遭剔出，告別藍籌地位。是次恒指季檢所有變動將於12月7日起生效，意味恒指換馬之舉，將於12月4日收市前進行。

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恒指公司8月公布該季季檢結果時已提前指出，鑑於創新及新經濟行業在香港急速發展，恒生指數顧問委員會贊成恒指公司建議對恒指成分股的組成進行全面檢討，包括如何組合及挑選成分股、成分股數目、權重、行業及地域分布等。

恒指公司其時並稱，將於6個月內向指數顧問委員會滙報檢討結果及提出對優化恒指的建議方案，恒生指數成分股數目或會增加。

環一證券研究部董事李聲揚早前接受本網訪問時分析，由於市場陸續有「巨無霸」及中概股赴港上市，成為指數成分股的門檻或會來愈高，市值不及該等大型股份的企業會被剔走，若恒指擴容，則給機會予市值較小的企業。

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編輯﹕莫亦熙