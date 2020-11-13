【直播帶貨】內地再推直播營銷規管文件 網信辦擬嚴打數據流量造假

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【恒指夜期】恒指季檢再換入內需股 美團安踏百威齊成藍籌 恒指夜期彈76點（不斷更新）
繼中國市監局11月5日發布《關於網絡直播營銷活動監管的指導意見》整頓內地直播帶貨銷售產業後，內地再度規管網絡營銷，今天（13日）下午3點，國家互聯網信息辦公室發布《互聯網直播營銷信息內容服務管理規定（征求意見稿）》通知，收集意見截止日期為下周六（28日）。
據文件內容指，為促進互聯網直播營銷行業發展，直播營銷平台應遵守國家有關規定，由國家網信部門展開監督管理工作。意見稿內容就直播平台運作模式進行規範，當局開始著手嚴打直播營銷量造假等問題。
當局要求﹕
內容亦表示，網絡信息部門將會就有問題的平台進行監督檢查，若違反規定，則由有關部門依照法律處理。內文暫未落實有關規定執行日期。
阿里巴巴 （09988） 今日收市報257.0元，升1.58%，暫未見受影響。
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編輯﹕賴奕羚