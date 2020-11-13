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【直播帶貨】內地再推直播營銷規管文件 網信辦擬嚴打數據流量造假

新經濟追蹤 18:58 2020/11/13

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國家互聯網信息辦公室發布《互聯網直播營銷信息內容服務管理規定（征求意見稿）》通知，收集意見截止日期為下周六（28日）。

繼中國市監局11月5日發布《關於網絡直播營銷活動監管的指導意見》整頓內地直播帶貨銷售產業後，內地再度規管網絡營銷，今天（13日）下午3點，國家互聯網信息辦公室發布《互聯網直播營銷信息內容服務管理規定（征求意見稿）》通知，收集意見截止日期為下周六（28日）。

據文件內容指，為促進互聯網直播營銷行業發展，直播營銷平台應遵守國家有關規定，由國家網信部門展開監督管理工作。意見稿內容就直播平台運作模式進行規範，當局開始著手嚴打直播營銷量造假等問題。

當局要求﹕

  • 營銷平台應當根據直播間運營者賬號信用評價、關注和點撃數量、營銷金額及其他指標維度，建立分級管理制度，對重點直播間運營者採取安排專人實時巡查。
  • 平台應當記錄、保存直播內容至不少於60天，並提供直播回看功能。直播內容中的商品和服務信息，保存時間從交易完成之日起，不得少於三年。
  • 不得虛構或篡改關注度、瀏覽量、點贊量、交易量等數據流量造假。
  • 不得以直播運營者賬號、頭像、標題、封面、直播間布景、營銷人員著裝或其他易引起用戶關注的重點環節誤導用戶。

內容亦表示，網絡信息部門將會就有問題的平台進行監督檢查，若違反規定，則由有關部門依照法律處理。內文暫未落實有關規定執行日期。

阿里巴巴 （09988） 今日收市報257.0元，升1.58%，暫未見受影響。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988） 雙十一 銷售

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